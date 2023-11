Mit dem Luxus-Jet in nur 20 Minuten zum Flughafen München – Catering und Limousine inklusive

Von: Lisa Metzger

Ein Privatjet landet in Oberpfaffenhofen. © Matthias Balk

Zwischen München und Oberpfaffenhofen liegen gerade mal 50 Kilometer. Mit dem Auto gut zu schaffen. Doch warum sollte man das tun, wenn man doch auch für viel Geld fliegen kann.

München – Die Strecke vom Münchner Flughafen bis nach Oberpfaffenhofen schafft man mit dem Auto für gewöhnlich in 45 Minuten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauert es etwas länger, in gut eineinhalb Stunden ist man dann am Ziel. Für welche der beiden Varianten man sich auch entscheidet – mit Stau auf den Straßen oder überfüllten und verspäteten S-Bahnen müssen Reisende rechnen.

3000 Euro für 20 Minuten Flugzeit

Ein Luxus-Anbieter schafft da jetzt Abhilfe und bietet den Besserverdienern eine Alternative: Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung können diese bereits ab 3000 Euro einen Privatjet mieten, der sie in 20 Minuten vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen zum Flughafen München bringt.

Luxus ist dabei garantiert und wer es noch ein weniger flotter zum Flughafen schaffen will, der kann das auch haben – solange er oder sie noch ein wenig mehr drauflegt: Für 15.800 Euro gibt es dann eine Maschine, die Platz für 16 Personen bietet und sogar eine warme Mahlzeit während dem Flug bereitstellt. Das einzige Problem an dem „VIP-Catering“ ist die Zeit – denn bei einer Flugzeit von rund 10 Minuten dürfte das Essen in luftigen Höhen eher stressig werden.

Limousinenservice und Restaurantbuchungen inklusive

Beim Privatjet-Anbieter „Jump Away Aviation“ kann man zwischen 30 Flugzeugtypen wählen – je nachdem, wie lange die Flugstrecke ist und wie viele Personen mitfliegen. Geräumige Kabinen mit Sitzsesseln sind Teil der luxuriösen Ausstattung. Zudem können Gäste auch einen persönlichen Service hinzubuchen. Etwa einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort, einen Limousinentransfer oder Restaurant- und Hotelreservierungen, deren Organisation die Firma gerne für einen übernimmt.

Privatjets auf Höhenflug: Zahlen haben sich seit der Pandemie verfünffacht

Das Angebot des Privatjet-Anbieters kommt an – trotz Klimakrise. Das belegen auch die Zahlen: Seit der Corona-Pandemie sind die Privatflüge in die Höhe geschnellt. Laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben sich Privatflüge allein in Europa zwischen 2020 und 2022 verfünffacht. Dabei stehen nicht nur Ziele wie Mallorca oder Nizza auf der Liste, sondern auch Kurzstreckenflüge, wie etwa ein solcher zwischen dem Flughafen in Oberpfaffenhofen und dem Flughafen München. Beide Orte liegen gerade mal 50 Kilometer auseinander.

Von 32 auf 133 Privatflüge

Eine Studie von Greenpeace ergab, dass 2020 auf dieser Strecke 32 private Flüge unterwegs waren. Im Jahr 2022 waren es aber bereits 133 – mehr als viermal so viel. Allerdings unterliegen diese Zahlen einer möglichen Verzerrung. Die Studie beinhaltet keine Zahlen von vor 2020 und greift damit genau auf den Zeitraum zurück, in dem der Flugverkehr aufgrund der Pandemie generell am Boden lag. Dass die Zahlen nach der Pandemie 2022 daraufhin wieder anstiegen, ist also eine logische Konsequenz.

