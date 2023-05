Belästigungsvorwürfe gegen Christian Jürgens: Seehotel Überfahrt am Tegernsee beurlaubt Starkoch

Von: Johannes Welte

Sternekoch Christian Jürgens vom Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee. © Tobias Hase/Thomas Plettenberg

Christian Jürgens (54), Drei-Sterne-Koch im Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern (Tegernsee), soll einem Bericht des Spiegel zufolge über Jahre hinweg Angestellte belästigt haben. Er wurde am Freitag freigestellt.

Rottach-Egern - Fast zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen in dem Bericht „von Griffen zwischen die Beine und an den Po, von unerwünschten Umarmungen, rassistischen und sexistischen Spitznamen und Kommentaren“, wie es in einer Vorabmeldung des Magazins heißt.

Ex-Mitarbeiter berichten von Griffen zwischen die Beine und an den Po

Zudem soll sich Jürgens wiederholt „nach dem Sexleben einer jungen Auszubildenden erkundigt haben“. Ein Ex-Sommelier wirft Jürgens vor, ihn „geohrfeigt zu haben“.

Ein Ex-Angestellter sagt in dem Bericht, er habe täglich Mitarbeiter weinen sehen. Manche Betroffene schildern im Spiegel, „bis heute unter den teilweise Jahre zurückliegenden Erlebnissen zu leiden und zwischenzeitlich in psychotherapeutischer Behandlung gewesen zu sein“.

Jürgens‘ Anwältin: Vorwürfe unwahr

Christian Jürgens weist über seine Anwältin gegenüber dem Journal die „schwerwiegenden Vorwürfe“ als „unwahr“ zurück. Die geschilderten Vorgänge hätten sich „zu keinem Zeitpunkt“ ereignet. Jürgens könne sich auf „zahlreiche, glaubwürdige ehemalige und gegenwärtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berufen“. Die Behauptungen seien rufschädigend und „geeignet, die berufliche Existenz“ des Kochs zu zerstören.



Hotelbesitzer stellt Jürgens frei

Die Kölner Althoff-Gruppe, Inhaberin des Seehotels Überfahrt, zu dem auch das Restaurant gehört, reagierte noch am Freitag auf den Bericht. Auf eine Anfrage unserer Redaktion erklärte eine Sprecherin: „Zunächst möchten wir klar sagen, dass uns die Vorwürfe nach wie vor erschüttern. Mit Wirkung vom 5. Mai 2023 haben wir daher entschieden, Christian Jürgens freizustellen.“

Die Anschuldigungen müssten im Detail geprüft und eindeutig aufgeklärt werden. Das Unternehmen verurteile grundsätzlich Übergriffe, wie sie in dem „Spiegel“-Bericht geschildert werden. „Daher haben wir unverzüglich eine renommierte Kanzlei mit einer Prüfung der Vorwürfe beauftragt – nachdem diese uns bekannt geworden sind. Man habe „größtmögliches Interesse an einer baldigen Klärung dieser Vorwürfe“.

