„Meine eigene Dummheit“: Mann soll Münchner Senioren abgezockt haben - mehr als 50.000 Euro Beute

Von: Andreas Thieme

Mariusz P. (43) wurde in Handschellen ins Gericht geführt. Er soll mit einer Bande Münchner Rentner abgezockt haben © SIGI JANTZ

Immer mehr Betrüger täuschen Senioren vor, einem Angehörigen drohe nach einem Verkehrsunfall jetzt das Gefängnis. Mit dem sogenannten Schockanruf soll auch ein 43-jähriger Mann auf Beutezug gegangen sein.

München - Mit sogenannten Schockanrufen soll er gut 50000 Euro von älteren Menschen erbeutet haben - jetzt muss sich ein 43-jähriger Mann vor dem Landgericht München I verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann wegen mehrfachen Betrugs angeklagt.

Mehrere Fälle in München: Täter agierte in einer Bande

Mariusz P. war laut Anklage Teil einer Bande, die im November vergangenen Jahres mit einer Telefonmasche Druck auf Opfer aufbaute und sie zur Herausgabe von Geld drängte. Laut Staatsanwaltschaft operierte die Gruppe hauptsächlich von Polen aus und nahm in sieben Fällen Menschen aus Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland ins Visier. Vier der Geschädigten leben in der Landeshauptstadt München.

„Mit ihm alleine sitzt nicht der Richtige auf der Anklagebank“, erklärte Verteidiger Claus Erhard am Freitag. Der Angeklagte habe sich über ein Jobportal in Polen erfolgreich auf eine Kurierfahrer-Tätigkeit beworben und wurde sogar mit Arbeitsvertrag angestellt. Er sei aber nur „Empfänger von Anweisungen gewesen. „Eigene Entscheidungen konnte er nicht treffen.“

43-Jähriger soll Rentner abgezockt haben: Vor Gericht redet er sich heraus

Zur Tatbeteiligung gab es auch vom Angeklagten kein Geständnis. Mariusz P. sagte vor Gericht: „Die Tatsachen kann ich nicht leugnen, sondern nur meine eigene Dummheit eingestehen. Die Aufträge meiner Arbeitgeber habe ich befolgt. Ich wusste nicht, dass es Kriminelle sind.“ In zwei Fällen übergaben die Opfer ihm Bargeld, in fünf weiteren scheiterte die Betrugs-Aktion. Der 43-Jährige war der Staatsanwaltschaft zufolge als Geldabholer tätig oder fungierte als Mittelsmann für den Transport der Beute.

Er aber weist jede Schuld von sich - und sagt: Was seine Komplizen da trieben, in Polen, davon will er nichts mitbekommen haben. Er sei lediglich in Deutschland als „Kurierfahrer“ unterwegs gewesen, habe Geld abgeholt und weitergegeben. Am 12. September soll das Urteil in dem Fall ergehen.

