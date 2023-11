Münchner Weihnachtsmarkt belegt in bundesweitem Ranking Spitzenplatz – doch drei Städte sind beliebter

Von: Anna Liebelt

In einer Liste kürt ein Online-Reiseanbieter die beliebtesten und schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Auch München schafft es ins Ranking und lässt sogar die Konkurrenz aus Franken hinter sich.

München – Schon in wenigen Wochen ist es wieder soweit: Festlich geschmückt, mit zahlreichen Lichterketten und Ständen laden Weihnachtsmärkte deutschlandweit Besucher zum Schlendern ein. Immer beliebter wird dabei der Münchner Weihnachtsmarkt am Marienplatz. Das lässt zumindest ein Ranking des Online-Reiseveranstalters weloveholidays verlauten, in dem sich die bayerische Landeshauptstadt einen Platz unter den Top 10 sichert.

Weihnachtsmarkt-Ranking: Online-Reiseanbieter veröffentlicht Liste – München ist ganz vorn dabei

Mit dem Startschuss des Advents entbrennt vielerorts wieder die alljährliche Diskussion: Welche Stadt hat den schönsten Weihnachtsmarkt? Um der leidigen Debatte für dieses Jahr ein Ende zu setzen, hat sich der Online-Reiseanbieter weloveholidays genau dieser Frage angenommen. Insgesamt 100 Weihnachtsmärkte hat der Reiseveranstalter dafür in Deutschland und Europa verglichen – mit einem überraschenden Ergebnis. Denn in dem nun veröffentlichten Ranking taucht auch München auf.

Grundlage der Erhebung war nach Angaben des Online-Anbieters die Social-Media-Plattform Instagram. Mithilfe der dort veröffentlichten Beiträge ermittelte weloveholidays die beliebtesten Märkte in Deutschland und Europa unter den Nutzern, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Mit in die Wertung eingeflossen seien dabei alle Instagram-Posts, die mit einem passendem Hashtag zu den einzelnen Städten versehen waren.

Weihnachtsmarkt-Ranking: München lässt Nürnberger Christkindlmarkt hinter sich

In dieser Liste reihte sich die Landeshauptstadt weit oben ein. Mit 6047 Beiträgen belegt München nur knapp hinter Berlin (6726) den vierten Platz. Nur drei Weihnachtsmärkte sind demnach beliebter. Damit lässt der Münchener Weihnachtsmarkt den traditionstreuen und deutschlandweit bekannten Nürnberger Christkindlmarkt mit Abstand hinter sich.

Die Franken müssen sich im Ranking mit Platz 6 zufriedengeben. Unangefochtener Spitzenreiter in Deutschland ist Dresden, mit 24.405 Posts. Den zweiten Platz belegt mit etwas Abstand (11.214) Frankfurt.

Münchner Weihnachtsmarkt schneidet auch im Europa-Ranking gut ab und bleibt unter den Top 15

Auch im europäischen Vergleich schneidet München stark ab und landet sogar unter den Top 15. Bei den meist geposteten Weihnachtsmärkten in Europa reiht sich der städtische Christkindlmarkt in München auf Platz 12 ein, dicht gefolgt von der Hauptstadt Estlands, Tallin (5426), und der Metropole London (5394).

Geschlagen geben muss sich die bayerische Landeshauptstadt, wie schon im Deutschland-Ranking, von Berlin, Frankfurt und Dresden. Den beliebtesten Weihnachtsmarkt Europas finden Besucher laut der Studie in Manchester. Knapp 60.000 Beiträge seien unter dem Hashtag #manchesterchristmasmarket über den dortigen Weihnachtsmarkt auf Instagram veröffentlicht worden.

Allerdings unterscheidet das Ranking nicht zwischen den einzelnen Weihnachtsmärkten der Städte, allein in München gibt es heuer weit mehr als 20 Märkte. Inwieweit das Ranking also zutrifft – oder ob es sich in Manchester nur um die fleißigsten Instagram-Nutzer handelt – müssen die Besucher also selbst entscheiden. Ab Montag, 27. November, können sich Advent-Begeisterte selbst ein Bild vom Münchner Christkindlmarkt machen und anschließend bei einer Tasse Glühwein das Ranking diskutieren.

