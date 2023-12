111.000 Hochzeiten und ein Zufall: Münchner Standesamt feiert Geburtstag

Von: Julian Limmer

Sie war damals die Erste: Andrea Deller heiratete vor 25 Jahren im neuen Standesamt. © Marcus Schlaf

Das Münchner Standesamt feiert 25. Jubiläum. Rund 111 000 Münchner feierten dort seitdem Hochzeit – ein Bräutigam kam einmal sogar in Ritterrüstung mit Säbel. Ein Bilanz:

Andrea Dellers (55) Hochzeit war eher das Ergebnis eines glücklichen Zufalls als einer reiflichen Überlegung. Und das kam so: Sie arbeitete damals vor 25 Jahren für die Stadt, ihr Bürokollege koordinierte gerade die Fusion der vier Münchner Standesämter. „Nach einer Sitzung kam er zu mir und sagte: Du, wir brauchen noch ein erstes Brautpaar. Wollt ihr das nicht machen?“, erinnert sich Deller. Sie habe das zunächst nicht ganz ernst genommen, doch als sie ihrem damaligen Partner davon erzählte, stimmte er gleich zu. „Es war vielleicht nicht ganz so romantisch.“ Doch so wurden sie zum allerersten Brautpaar im neuen, zentralen Standesamt in der Ruppertstraße. „Das war schon eine Ehre“.

Nun feiert das zentralisierte Standesamt Jubiläum. Deller ist deshalb noch einmal gekommen, allerdings ohne ihren damaligen Ehepartner. Nach fünf Jahren ließen sie sich scheiden. Den Trausaal gibt es aber immer noch: Im Oktober 1998 wurde er im neuen Standesamt eröffnet. Aus vier separaten Standorten in München wurde damals einer. Schreibmaschinen wurden damals durch Computer ersetzt. Mittlerweile ist das Münchner Amt das größte Deutschlands.

„Es war total surreal“: Erstes gleichgeschlechtliches Paar am Standesamt

Genau 109399 heterosexuelle Ehen wurden dort seitdem geschlossen – hinzukommen 2119 gleichgeschlechtliche Hochzeiten. Hier herrsche noch „Nachholbedarf“, sagt Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl. Möglich ist das überhaupt erst seit 2017, zuvor gab es nur eingetragene Lebenspartnerschaften für homosexuelle Paare: Erst seit 2009 durften diese in Bayern durch Standesämter beurkundet werden.

Sylvia H. und Andrea S. waren eines der ersten gleichgeschlechtlichen Paare. © Marcus Schlaf

Die ersten Frauen, die das machten, waren Sylvia H. (49) und Andrea S. (50): „Es war total surreal“, sagen sie. Auch für OB Dieter Reiter war es eine Umstellung, als er sein erstes gleichgeschlechtliches Paar traute: „Ich wusste nicht genau, wem gebe ich jetzt den Brautstrauß“, erzählt er. Zum Glück hatte der Leiter des Standesamtes, Bernhard Benedikt, einen zweiten vorbereitet.

Fokus liegt auf Digitalisierung: Datenaustausch soll verbessert werden.

Benedikt hat in diesen 25 Jahren schon so einiges erlebt: „Ein Bräutigam kam mal als Ritter mit einem Säbel zur Hochzeit“. Ein anderer heirat barfuß. Der Trend gehe klar zur Hochzeit in Tracht.

Derzeit beschäftigen das Standesamt jedoch weniger romantische Dinge: 840 000 Papiereinträge müssen noch digitalisiert werden. Eine „Sisyphusarbeit“, die noch mehrere Jahre dauern wird, sagt Benedikt. Bundesweit soll das Gleiche passieren, was den Datenaustausch zwischen den Ämtern wesentlich erleichtern soll. Ginge es nach dem KVR sollen auch Kirchenaustritte online möglich werden, so Sammüller-Gradl – das bayerische Digitalminiserum lehnt das jedoch bislang ab.