120 Jahre Deutsches Museum: So werkelt der Chef an der Zukunft - Bergwerk per VR-Brille geplant

Von: Isabel Winklbauer

Wolfgang M. Heckl mit einem Roboter in der neuen KI-Ausstellung des Deutschen Museums. © Marcus Schlaf

Die Ausstellungen des Deutschen Museums müssen sich rasanten Entwicklungen anpassen – etwa das Bergwerk, das nach der Sanierung neu aufgebaut werden soll, mit Gängen, die ein physisches Erlebnis bieten. Bis es so weit ist, ersetzt eine virtuelle Lösung den realen Besuch. Was sich sonst noch ändert, sagt Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums, im Interview.

Herr Heckl, wir leben im dritten Jahrtausend. Warum brauchen wir ausrangierte Maschinen?

Wolfgang M. Heckl: Das Schöne an Technik ist, dass das Neue auf dem Alten aufbaut. Wir können auf Historisches nicht verzichten. Nur wer die Grundlagen der Mechanik versteht, wird auch die Quantenmechanik verstehen. Kürzlich kam Bill Gates zu Besuch, weil er den Brutschrank von Robert Koch sehen wollte. Er ist bekanntlich interessiert an moderner Mikrobiologie und will deshalb die Anfänge verstehen. Historische Stücke darf man deshalb nicht vorschnell abqualifizieren. Ein Dieselmotor kommt uns furchtbar veraltet vor, aber die meisten Schiffe werden noch lange damit fahren.

Trotzdem müssen Sie regelmäßig aussortieren und neu konzipieren.

Natürlich können wir nicht alle 120.000 Objekte ausstellen, die wir besitzen. Deshalb wird immer wieder mit unserem wissenschaftlichen Beirat und den Kuratoren diskutiert, was in die Ausstellung kommt. Bei den Schiffen passiert selten was, im Bereich Mobilität könnte man dagegen alle fünf Jahre neu aufbauen. Und in der digitalen Welt überschlägt sich alles, da könnte man sogar alle sechs Monate neu inszenieren. Wenn man das Geld hätte. Zum Glück können wir in Sonderausstellungen aktuelle Entwicklungen schneller aufgreifen.

Inwieweit nehmen Sie bei Neukonzipierungen, wie etwa im ersten Sanierungsabschnitt, auf gesellschaftliche Trends Rücksicht? Die Mobilitätsdebatte wird ziemlich emotional geführt...

Wir versuchen, neutrale Tatsachen zur Diskussion zu stellen. Die Besucherinnen und Besucher sollen in die Lage versetzt werden, eine eigene Meinung zur Gesellschaft der Zukunft zu finden. Wir sagen nicht: Atomkraft ist die Zukunft, sondern zeigen, wie ein Fusionskraftwerk funktionieren könnte. Wir animieren, Fragen zu stellen. Nichtsdestotrotz müssen wir neue Erkenntnisse und neue Aspekte aufnehmen. Das Bergwerk, das jetzt im Rahmen der Sanierung abgebaut wurde, wird künftig zum Beispiel unter dem Thema „Ressourcen“ neu aufgebaut. Das ganze neue Wissen über seltene Erden, Fracking und mehr muss einbezogen werden.

Welche Merkmale muss ein Gegenstand erfüllen, damit Sie ihn entsorgen?

Bei Museen heißt das „entsammeln“, dafür gibt es internationale Standards. Aber ein Objekt, das eine Fehlsammlung war, werfen wir nicht einfach weg, sondern geben es als Leihgabe an andere Museen. Oder wir verschenken es. Wir haben zum Beispiel viel zu viele alte Schreibmaschinen. Dafür könnten sich spezielle Museen oder Sammler interessieren. Wir überlegen derzeit auch, was wir mit einer Blasenkammer machen, ein Gerät aus der Atomphysik, das wir einmal bekommen, aber nie ausgestellt haben, weil es dafür nicht geeignet war. Teile der alten Starkstrom-Ausstellungen haben an ein Partnermuseum in der Ukraine verschenkt. Der alte Faradaysche Käfig dagegen kommt ins Depot – das Deutsche Museum bekommt ja eine neue, spektakulärere Hochspannungs-Vorführung.

Zur aktuellen Sanierung gehört auch die Digitalisierung des Deutschen Museums. Was digitalisieren Sie und wie?

Zunächst einmal unsere Bibliothek mit einer Million Büchern. Dann das Archiv, in dem die Nachlässe bedeutender Technik-Pioniere versammelt sind, etwa von Otto Lilienthal. Aber wir digitalisieren auch alle Objekte und Exponate. Knapp 300 sind schon in 3D-Technik digitalisiert. Dazu fährt eine Kamera 360 Grad zum Beispiel um die Flugzeuge herum. Wir testen auch eine Digitalisierungstechnik mit Röntgenstrahlen, die es ermöglicht, in die Objekte hineinzusehen und sozusagen durch sie „hindurchzufliegen“. Eine hochwertige Digitalisierung spielt eine große Rolle, wenn sich die Ausstellungsverhältnisse ändern – wie beim erwähnten Bergwerk.

Sie digitalisieren das Bergwerk?

Ja, denn so, wie es bisher war, können wir es aus Sicherheitsgründen nicht mehr aufbauen. Mir ist bewusst, dass die Attraktion gerade in der klaustrophobischen Atmosphäre der Gänge liegt. Aber darin gibt es keine Fluchtwege, die Brandgefahr von echter Kohle ist zu groß und die Installation von Sprinklern und Rauchmeldern ist so nicht möglich. Wir haben deshalb einen vollständigen Besuch, der alle Kriechgänge und alle Bewegungsmöglichkeiten erfasst, mit der Kamera aufgenommen. Die Besucher werden ihn künftig mit der VR-Brille nacherleben können.

Was wurde bereits in 3D digitalisiert?

Wir haben zum Beispiel schon ein Mondauto so digitalisiert, dass Besucher mit ihm eine Fahrt über die Mondoberfläche machen können - mit VR-Brille auf dem Kopf und auf einem bewegungsanimierten Sitz. Auch die Sulzer Dampfmaschine wird in unserem künftigen VR-Lab mithilfe von Virtual Reality erlebbar. Viele Werkzeuge, Büsten und kleinere Gegenstände sind auf sketchfab.com zu sehen, Stichwort „Deutsches Museum“.

Was für Vorteile hat ein digitales Museum?

Alles ist für jeden jederzeit zugänglich. Ein Computerfachmann aus Südafrika kann sich zum Beispiel unsere historischen Rechner genau ansehen, ohne herfliegen zu müssen. Andererseits werden so die Dinge für die Nachwelt erhalten.

Es gibt bereits unter digital.deutschesmuseum.de ein digitales Deutsches Museum. Könnte es das Echte auf Dauer ersetzen?

Nein. Denn die Begegnung der Menschen im Museum ist wichtig. Das ist wie wenn man sich umarmen will – das geht nur in der Realität. Genauso ist es mit dem Lernen. Wenn man einem Experten ins Gesicht schaut, ihn etwas fragen kann, ist das wesentlich einprägsamer. Andererseits muss man im Digitalen auch vorsichtig sein. Ein digitales Museum könnte alles faken. Was ist wahr? Die beste Methode, sich Sicherheit über ein historisches Objekt zu verschaffen, ist, es vor sich zu sehen und es so zu begreifen.

Viele neue Techniken sind schwierig auszustellen. Wie zeigen Sie künstliche Intelligenz?

Mithilfe von Anwendungen. Im Deutschen Museum Bonn ist derzeit der KI-Bildgenerator des Münchner Wissenschaftlers Björn Ommer ausgestellt. Die Besucher können dann an einem Bildschirm einen Befehl eingeben und die KI „malt“. Manches ist aber auch schwierig. Wie unser Sycamore Quantenchip von Google. Er hat unglaubliche Kapazitäten. Aber wir können ihn nicht in einer Anwendung vorführen, weil er nur bei Tiefsttemperaturen einsetzbar ist. Wir demonstrieren daher seine Einsatzgebiete, wie etwa das Verschlüsseln von Nachrichten, per Monitor-Spiel. Oder in unserer Nürnberger Dependance gibt es eine KI-Demonstration, die mit den Besuchern spricht und auch ihre Mimik analysiert – und viel mehr herausfindet, als man freiwillig preisgeben würde. Das erstaunt viele.

Die Technik entfernt sich von Objekten und wird immer abstrakter. Kommen die Menschen irgendwann nicht mehr mit?

Moderne Technik schließt tatsächlich immer mehr Menschen aus. Was ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per App? Das verstehen schon ganz viele nicht mehr. Unser Ziel ist es deshalb, Basis-Wissen in einer immer komplexeren Welt zu liefern. Das ist eine riesige bildungspolitische Aufgabe. Meiner Meinung nach sollten wir dafür stärker interdisziplinär denken. Zum Beispiel auch die Kunst oder die Musik mit der Technik verbinden. Alles hat miteinander zu tun und ich will, dass man bei uns diese Zusammenhänge sehen kann.