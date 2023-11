Mann hat auf öffentlichem WC mit 16-Jähriger Geschlechtsverkehr – Davor bot er ihr Tabletten an

Von: Manuel Rank

Ein Unbekannter bietet einer 16-Jährigen in München verschreibungspflichtige Tabletten an und verlangt als Gegenleistung, mit ihr zu schlafen. Die Polizei ermittelt.

München – Ein unbekannter Mann hat einer Minderjährigen in München verschreibungspflichtige Tabletten angeboten und als Gegenleistung dafür Geschlechtsverkehr verlangt. Wie die Polizei am Freitag (17. November) mitteilte, befand sich die 16-Jährige aus dem Landkreis München am Mittwochvormittag (15. November) gegen 11.15 Uhr im Nußbaumpark beim Sendlinger Tor.

Im Park wurde sie von dem Mann angesprochen. Die 16-Jährige nahm die Tabletten an und ging auf seine Forderung ein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger.

Unbekannter will für Tabletten Sex mit Minderjähriger in München

Als die Streife eintrifft, ist der unbekannte Täter bereits verschwunden. Zurückbleibt die 16-Jährige in ihrem Rausch. (Symbolbild) © dts Nachrichtenagentur/imago

Die Jugendliche schluckte die Tabletten. Anschließend sei der „einvernehmliche Geschlechtsverkehr“ auf einer öffentlichen Toilette im Nußbaumpark „durchgeführt“ worden, teilte die Polizei mit. Ein aufmerksamer Fußgänger beobachtete den Tathergang und wählte den Notruf. Er teilte den Angaben zufolge einer Polizeistreife in der Nähe mit, was er gesehen hatte.

Als die Streife eintraf, hatte sich der Mann bereits unerkannt vom Tatort entfernt. Die 16-Jährige habe merklich unter dem Einfluss der eingenommenen Tabletten gestanden. Ein Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und sie wurde auf eine Münchner Polizeidienststelle gebracht. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, übergaben die Beamten sie ihren Erziehungsberechtigten.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe. Wer im Bereich des Nußbaumparks (Ludwigvorstadt) im angegebenen Zeitraum etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Täterbeschreibung der Polizei:

Männlich, etwa 40 Jahre alt

Ungefähr 1,70 Meter groß und dickliche Figur

„südländisches“ Erscheinungsbild, Tattoos an Hals und Händen

Getragene Kleidung: hellblaue Jeans, schwarze Jacke mit roten Applikationen am linken Ärmel

