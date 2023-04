17 Jahre nach dem Parkhausmord: Verurteilter Neffe der toten Millionärin kommt frei

Von: Nadja Hoffmann

Die ersten Schritte in Freiheit: Benedikt Toth verlässt die JVA Straubing. © Emanuel Rotstein/Bavaria Fiction/Sky.

17 Jahre nach dem Mord an Charlotte Böhringer in München: Ihr Neffe, der 2008 verurteilt wurde, kommt frei. Er will weiter gegen das umstrittene Urteil kämpfen.

München – Es ist 7.30 Uhr, als Benedikt Toth die JVA Straubing verlässt. Der Himmel ist am gestrigen Montag so grau wie die massive Gefängnismauer, die der 48-Jährige hinter sich lässt. 17 Jahre war er dort eingesperrt – verurteilt wegen des Mordes an seiner Tante Charlotte Böhringer. 17 Jahre, die Spuren hinterlassen haben: Seine Wangen sind eingefallen, die Schläfen ergraut, Falten zeichnen das Gesicht. Als Benedikt Toth an diesem Morgen auf seine Eltern zugeht, werden die Gesichtszüge aber weicher. Er lächelt, drückt seine Mutter Emese an sich und küsst sie auf die Stirn. Jetzt ist er frei!

Die Szenen vor dem Gefängnis filmt der Sender Sky für eine Dokumentation über den Parkhausmord – einem der spektakulärsten Kriminalfälle Münchens. Und so sind Benedikts erste Worte in Freiheit auch kämpferisch: „Ich kann jetzt noch nicht aufatmen. Für mich ist der Fall noch lange nicht erledigt. Jetzt geht es für mich erst richtig los“, sagt er sichtlich bewegt ins Mikrofon von Radio Gong 96.3.

2008 fiel das Urteil des Schwurgerichts gegen Benedikt Toth. © Eberhard Unfried

Urteil im August 2008: Neffe Benedikt Toth soll seine Tante getötet haben

Denn: Benedikt Toth hat immer vehement bestritten, seine Tante am 15. Mai 2006 mit 24 Hammerschlägen brutal ermordet zu haben. Umso mehr sorgte das Urteil im August 2008 gegen ihn für Aufsehen: lebenslang unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld! Das Schwurgericht um Richter Manfred Götzl sah es als erwiesen an, dass der damals 31-Jährige im Eingang des Luxus-Penthouses zugeschlagen hat. Beweise dafür gab es keine, nur 14 Indizien, die das Gericht zu einem Ring schmiedete.

Seitdem blieben Zweifel an dem Urteil. Aktuell wird ein dritter Antrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg geprüft. Zu den Münchnern, die sich für Benedikt Toth eingesetzt haben, gehört auch Alt-OB Christian Ude vom Unterstützerkreis Zweifelhaft.org. Er zeigt sich gegenüber der tz erleichtert. „Wir sind sehr erfreut über die Entlassung und darüber, dass Benedikt Toth seine Interessen selbst wahrnehmen kann.“

Die Millionärin Charlotte Böhringer wurde 2006 ermordet. © Jantz

Restliche Freiheitsstrafe auf Bewährung: Benedikt Toth darf Gefängnis verlassen

Wie die tz berichtete, wurde für die Freiheitsstrafe eine Mindestverbüßdauer festgelegt. Diese endet eigentlich erst am 17. Mai 2023. „Ab diesem Zeitpunkt kann frühestens eine Entlassung erfolgen“, erklärte Anne Leiding, Oberstaatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft München I. Da sich der 48-Jährige aber sogenannte Freistellungstage im Vollzug erarbeitet hat, durfte er die JVA schon gestern verlassen. Voraussetzung dafür war die richterliche Entscheidung, dass die restliche Freiheitsstrafe auf Bewährung ausgesetzt wird.

Der für Benedikt Toth so wichtige Anhörungstermin fand laut des Landgerichts Regensburg bereits am 4. April statt. Wie Bence Toth Senior gegenüber Radio Gong verraten hat, glaubte die Familie immer an ihn. „Seit Benedikts Inhaftierung brannte jeden Tag ein Teelicht bei uns Zuhause“, erzählt der Vater. „Es ist unbeschreiblich - auf den Moment heute haben wir 17 Jahre lang gewartet.“ Der gestrige Montag sollte verständlicherweise ganz der Familie gehören. Die wird Benedikt Toth künftig wieder im Isarparkhaus unterstützen. „Ich will endlich mal wieder nützlich sein.“