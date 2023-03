18 gestohlene Trikots: Kurz nach der Tat schnappen zwei Polizisten Deutschlands dümmste Ladendiebe

Von: Nadja Hoffmann

Sie konnten die Ladendiebe praktisch von ihrem Schreibtisch aus schnappen: die Polizisten Christian Drechsler (l.) und Derya Mirzaoglu. © Hoffmann

Sie wussten wohl nicht, vor wessen Tür sie agierten: Drei kriminelle Jugendliche aus Landshut wurden am Dienstag in München festgenommen.

München – Eine Besonderheit des Münchner Polizeipräsidiums ist, dass es sich mitten in der Innenstadt befindet. Diese Info scheint aber wohl noch nicht zu drei kriminellen Jugendlichen aus Landshut durchgedrungen zu sein. Die jungen Männer haben am Dienstag in der Fußgängerzone im großen Stil Fußballtrikots geklaut, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Mehr als ungeschickt war dabei, dass sie ihre Beute dann in der Augustinerstraße und damit vis-à-vis vom Präsidium ausgepackt haben. Prompt wurden sie gesehen und vorübergehend festgenommen.

„Dort zogen die drei Tatverdächtigen insgesamt 18 übereinander getragene Fußballtrikots aus“

Dass so schnell ein Zugriff möglich war, ist den Polizisten Christian Drechsler und Derya Mirzaoglu zu verdanken. Sie arbeiten in der Pressestelle des Präsidiums und haben von ihren Schreibtischen aus direkten Blick in die Augustinerstraße. Am Dienstag gegen 15 Uhr glaubten sie ihren Augen nicht zu trauen, als sie die drei Landshuter an den Arkaden eines Geschäfts sahen. „Dort zogen die drei Tatverdächtigen insgesamt 18 übereinander getragene Fußballtrikots aus und verstauten sie in von ihnen mitgeführten Einkaufstaschen“, berichtet Mirzaoglu.

Zusammen mit seinem Kollegen ging er sofort los und stellte die Ladendiebe. Es zeigte sich: Alle drei sind bereits erkennungsdienstlich erfasst. Teils wegen kleinkrimineller Taten, teils wegen schweren Diebstahls. An den Trikots, die sie aus einem großen Sportgeschäft mitgehen lassen haben, befanden sich noch die Etiketten. Jedes der Kleidungsstücke, die von den großen europäischen Fußballclubs stammen, kostet um die 90 Euro. Ein Trikot des TSV 1860 München war übrigens nicht unter dem Diebesgut.

