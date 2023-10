19-Jährige soll von Mann (37) vergewaltigt worden sein: Vater eilt zur Hilfe und begeht Selbstjustiz

Von: Leyla Yildiz

Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung wird ein Mann festgenommen. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein Vater in München greift zur Selbstjustiz und verprügelt den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Tochter. Der Vorfall endet mit zwei Anzeigen und einer Untersuchungshaft.

München – In München hat ein 47-jähriger Vater den vermeintlichen Vergewaltiger seiner Tochter mit einem Holzstock attackiert. Die 19-Jährige hatte eine lockere Bekanntschaft mit einem 37-Jährigen, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag, 15. Oktober. Sie verbrachten eine Nacht in der Wohnung eines Freundes des Mannes. Dort soll der 37-Jährige die junge Frau vergewaltigt und geschlagen haben.

Später gelang es der 19-Jährigen, die Wohnung zu verlassen. Der 37-Jährige verfolgte sie jedoch, so die Polizei. Während eines Streits auf der Straße bedrohte er sie mit einem kleinen Messer. Die junge Frau kontaktierte telefonisch ihren Vater, der in der Nähe wohnte. Er fuhr sofort zu ihr und alarmierte während der Fahrt die Polizei.

Ein Mann hat eine junge Frau mutmaßlich vergewaltigt: Vater der 19-Jährigen greift zur Selbstjustiz

Als der Vater und der 37-Jährige auf der Straße aufeinander trafen, kam es zu einer verbalen und physischen Konfrontation. „Bei dieser Auseinandersetzung schlug der 47-Jährige mehrfach mit einem von ihm mitgeführten Holzstock auf den 37-Jährigen ein.“ Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen am Arm. Nach dem Vorfall am Donnerstag wurde gegen den Vater Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Der 37-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau wurde dem Haftrichter vorgeführt. Aufgrund der Anzeige wegen des Sexualdelikts und einer Bedrohung wurde er in Untersuchungshaft genommen. (ly/dpa)

