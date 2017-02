2. Stammstrecke: Kundgebung am Rande der Bürgerversammlung

Am Mittwoch findet die außerordentliche Bürgerversammlung mit Joachim Herrmann zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in Haidhausen statt. Rund 100 Gegner versammelten sich vorab zu einer Kundgebung.

Wie berichtet, hat sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als Verfechter des Projekts höchstpersönlich zu dem Termin im Hofbräukeller, Innere Wiener Straße 19, angekündigt. Beginn ist um 19 Uhr.

+ Gegner der 2. Stammstrecke am Wiener Platz. © Stefan Schramm

Zuvor, ab 18 Uhr, rief die Bürgerinitiative Haidhausen zu einer Kundgebung am Wiener Platz auf, um gegen das Projekt zu wettern. Rund 150 Leute sind dem Ruf gefolgt, berichtet unser Reporter vor Ort. Nirgendwo sonst gab es entlang der geplanten zweiten Stammstrecke so heftige Gegenwehr wie in Haidhausen. Über mehrere Jahre soll am Orleans- und am Haidenauplatz, an der Ecke Pütrichplatz/ Milchstraße und in den Maximiliansanlagen gebaut werden.