Aus fürs Haus des Hundes: Darum gibt der legendäre Laden am Stachus auf

Von: Ulrike Kremer

Angelika (li.) und Mutter Charlotte Stoll mit Laden-Maskottchen Paul. © Marcus Schlaf

Das Haus des Hundes in München am Stachus schließt. Der Grund: Es gibt keinen Nachfolger. Familie Stoll muss daher nach 45 Jahren aufgeben.

München - Es ist ein harter Schlag für alle Hunde- und Katzenliebhaber, die seit vielen Jahren im Haus des Hundes am Stachus für ihre Vierbeiner einkaufen: „Unseren Stammkunden sagen zu müssen, dass wir bald nicht mehr da sind, tut sehr weh“ sagt Charlotte Stoll (71), die das Geschäft zusammen mit ihrem Mann Günter (76) und Tochter Angelika (50) führt.

München: Haus des Hundes am Stachus muss nach 45 Jahren schließen

Weil sich kein Nachfolger findet, wird das Fachgeschäft für Hunde- und Katzenzubehör Ende Juni schließen. „Wir haben ein schlechtes Gewissen unseren Kunden gegenüber“ gibt Angelika traurig zu. Sie weiß, dass ihr Laden der letzte seiner Art ist.

Bereits 1978 eröffnete Günter Stoll das Haus des Hundes, damals im Erdgeschoss der Mathäser-Passage. Mit der Spezialisierung hatte er den richtigen Riecher und hob sich von den üblichen Zoohandlungen ab. Die jungen Welpen, die seinerzeit treu aus dem Schaufenster blickten, zogen die Leute ins Geschäft. Stoll verkaufte viele Jahre Hunde jeder Rasse. „In der Mathäser-Passage war damals ein Tonstudio, deswegen kamen auch viele Künstler vorbei“ erzählt Charlotte Stoll.

Rudolph Moshammer und Zsa Zsa Gabor kauften in dem Geschäft ein

Die Schlagersängerin Hanne Haller kaufte bei ihr die Pudel Strolchi und Justin, viele andere Prominente gehörten ebenfalls zur Kundschaft – darunter Rex Gildo, Zsa Zsa Gabor und Rudolph Moshammer, der hier die Halsbänder für seine geliebte Daisy erstand.

Günter und Charlotte Stoll zwischen Ilse Neubauer und Helmut Fischer beim Filmdreh in ihrem Laden. © Marcus Schlaf

Jeder ist willkommen“ sagt Tochter Angelika, die das Sortiment entsprechend ausrichtete. Im Haus des Hundes soll jeder fündig werden, unabhängig vom Budget. „Nach dem Umzug ins Untergeschoss der Mathäser-Passage konnten wir keine Hunde mehr im Laden halten und haben uns seitdem ganz auf Hunde- und Katzenzubehör ausgerichtet. Daher können wir auch exotische Wünsche erfüllen.“

Es gibt keinen Nachfolger fürs Haus des Hundes am Münchner Karlsplatz

Egal, ob Hunde-Sonnenbrille für Cabrio-Fahrten, Trachten-Halsband oder Halloweenkostüm – alles ist möglich! Nicht zuletzt deswegen läuft das Geschäft mit knapp 200 Quadratmetern Verkaufsfläche nach wie vor gut. „Es gibt immer mehr Katzen und Hunde in der Stadt, und unsere Kundschaft schätzt die persönliche Beratung. Wir haben eine gute Mischung aus Stammkundschaft und Touristen, die gezielt zu uns kommen, wenn sie in der Stadt sind.“

Das Fachgeschäft für Hunde- und Katzenzubehör wird Ende Juni schließen. © Marcus Schlaf

Umso mehr bedauert Angelika, dass sie den Betrieb, den ihr Vater aufgebaut hat, nun zusperren muss. „Die Entscheidung fiel nicht leicht, aber meine Eltern wollen sich zurückziehen und allein möchte ich einfach nicht weitermachen. Es ist ein 24-Stunden-Job.“

Haus des Hundes am Stachus: Wer hat Interesse, den Laden weiterzuführen?

Bisher blieb die Suche nach einem Nachfolger erfolglos. Zwar gebe es Interesse auf Investorenseite, aber niemanden, der sich selbst ins Geschäft stellen will. Ohne das, so Charlotte Stoll, lässt sich so ein Laden jedoch nicht erfolgreich führen. Noch bleibt Zeit für Interessenten, sich zu melden. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Angelika mit Blick auf die schon leerer werdenden Regale.