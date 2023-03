25 Bewohner evakuiert: Starker Rauch bei Kellerbrand - Feuerwehr fordert Verstärkung an

Von: Nadja Hoffmann

Nächtlicher Einsatz: Die Feuerwehrkräfte rückten an der Landshuter Allee an. © Feuerwehr München

Schock für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neuhausen: Sie mussten mitten in der Nacht aus ihrem warmen Zuhause fliehen. Bei einem Brand im Keller war starker Rauch entstanden.

Als der Alarm einging, war es bereits nach Mitternacht: Kellerbrand in Neuhausen! Um 0.20 Uhr eilten in der Nacht zu Dienstag daraufhin Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München an die Landshuter Allee. Vor Ort zeigte sich, dass schnelles Handeln notwendig ist. Denn es drang bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Keller. „Umgehend wurden mehrere Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ins Gebäude geschickt“, heißt es von Seiten der Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde dann zum einen Verstärkung angefordert. Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr kamen nach Neuhausen, um zu unterstützen. Zum anderen galt es an der Landshuter Allee, die Bewohner des Mehrfamilienhauses schnellstens in Sicherheit zu bringen.

Alle Nachbarn blieben unverletzt

Insgesamt wurden bei dem nächtlichen Einsatz in Neuhausen 25 Nachbarn evakuiert. Sie mussten aber nicht bei den eisigen Temperaturen im Freien auf dem Bürgersteig ausharren, sondern konnten in einem so genannten Großraumrettungswagen untergebracht werden. Die positive Nachricht: Trotz des dichten Rauches blieben alle Bewohner unverletzt und kamen ohne eine Rauchvergiftung davon. Nachdem das Feuer im Keller gelöscht werden konnte, galt es für die Einsatzkräfte, dass Haus vom Rauch zu befreien. Dazu kamen zwei Hochleistungslüfter zum Einsatz. „Im Anschluss wurden die Wohnungen kontrolliert und freigegeben.“ Warum es zu dem Brand gekommen ist, muss nun die Polizei klären. Sie hat die Ermittlungen zu dem Feuer übernommen. Unklar ist bislang auch noch, wie hoch der entstandene Schaden ist.