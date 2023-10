Um fünf Uhr früh ging der Notruf ein: 27-Jährige soll auf Münchner Campingplatz vergewaltigt worden sein

Von: Lucas Sauter Orengo

Eine junge Frau soll auf einem Campingplatz in München vergewaltigt worden sein (Symbolbild). © IMAGO/Svenja Hanusch

Ein Mann soll in München-Langwied seine Freundin vergewaltigt haben. Der mutmaßliche Täter wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

München - Schlimmer Vorfall in München: Ein 29-jähriger Mann wurde am frühen Mittwochmorgen des 11. Oktober auf einem Campingplatz in Langwied, München, vorläufig festgenommen. Er steht unter Verdacht, seine 27-jährige Lebensgefährtin vergewaltigt zu haben. Die junge Frau konnte sich nach Angaben der Polizei zu einem anderen Campingplatzbewohner flüchten, der die Polizei alarmierte.

München: Mann soll auf einem Campingplatz seine Freundin vergewaltigt haben

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 44 (Moosach) wurden gegen 5 Uhr morgens zu dem Vorfall gerufen. Der mutmaßliche Täter, ein ungarischer Staatsangehöriger, wird im Laufe des Donnerstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die 27-jährige Frau wurde medizinisch in einem Krankenhaus versorgt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 22.

