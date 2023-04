Frau in Münchner Biergarten missbraucht – Tatverdächtiger sitzt in Stadelheim

Von: Nadja Hoffmann

Hier passierte es: Im Biergarten des zur Tatzeit geschlossenen „Park Café“ wurde die Frau vergewaltigt. © Marcus Schlaf

Horror für eine junge Frau am Wochenende: Sie wurde im Alten Botanischen Garten vergewaltigt. Der Täter sitzt bereits in Untersuchungshaft.

München – Es ist der Albtraum einer jeden Frau, der in der Nacht zu Sonntag für eine junge Münchnerin bittere Realität geworden ist: Die 28-Jährige wurde im Alten Botanischen Garten vergewaltigt. Als Tatverdächtiger gilt ein Nigerianer, der im Landkreis Weilheim-Schongau lebt. Der 27-Jährige konnte festgenommen werden. Er kam am Montag vor den Ermittlungsrichter und sitzt in Stadelheim in Untersuchungshaft. Was genau in dieser Nacht zu der Vergewaltigung führen konnte, ist laut des Präsidiums Teil der Ermittlungen. Fest stehe, dass sich das Opfer und der Tatverdächtige im Vorfeld nicht kannten. Die 28-Jährige sei an diesem Abend in der Stadt unterwegs gewesen. Um 4.20 Uhr hatte sie laut der Polizei ein Promille Alkohol im Blut.

Sexuelle Straftaten: Zahlen steigen in München enorm

Zu dieser Zeit ging ein Streife der Bahnhofsinspektion durch den Alten Botanischen Garten: Im Biergarten des zur Tatzeit geschlossenen „Park Café“ sah sie die Vergewaltigung. Der Nigerianer soll sich auf einer Bank an der Frau vergangen haben. „Als der Täter die Beamten bemerkte, flüchtete dieser“, teilt eine Sprecherin der Polizei mit. Mit über zehn Streifen Verstärkung wurde sofort die Fahndung eingeleitet – kurze Zeit später mit Erfolg. Bitter: Im Jahr 2022 gab es 290 Vergewaltigungen in München. Und die Fallzahl steigt, wie ein Blick in die Polizei-Statistik zeigt: im Vergleich zum Vorjahr (2021 gab es 210 Vergewaltigungen) um 38,1 Prozent. Bei der sexuellen Belästigung ist die Zunahme der Taten noch auffälliger: Im Jahr 2022 gab es 425 Fälle – 35,8 Prozent mehr als im Vorjahr und ganze 48,6 Prozent mehr als noch 2019.

