Autofahrer nach Flucht vor Polizei in München bei Unfall schwer verletzt – 70.000 Euro Schaden

Von: Manuel Rank

Als er vor einer Polizeikontrolle fliehen möchte, verliert ein 29-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Er prallt in weitere Fahrzeuge und verletzt sich schwer.

München – Ein 29-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag in München eine Flucht mit der Polizei geliefert, dabei einen Unfall gebaut und sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann aus München gegen 3.00 Uhr mit seinem Auto der Marke Audio auf der Leopoldstraße stadtauswärts. Die Leopoldstraße gehört dem Ergebnis einer neuen Erhebung zufolge zu den gefährlichsten Straßen 2022 in ganz Bayern. An der Kreuzung zur Schellingstraße sollte er den Angaben zufolge durch einen Streifenwagen der Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 29-Jährige verlor bei der Flucht die Kontrolle über sein Auto und raste in andere Fahrzeuge. Er wurde schwer verletzt. © Michael Gstettenbauer/imago (Symbolbild)

Der Münchner hingegen ignorierte das Anhaltesignal der Beamtinnen und Beamten. Stattdessen bog er laut Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit in die Schellingstraße ab. Von dort sei er dann in die Arcisstraße und von dieser wiederum in die Zieblandstraße gefahren, hieß es. An der Kreuzung zur Schwindstraße verlor er den Angaben nach die Kontrolle über sein Auto und prallte dadurch frontal in mehrere geparkte Fahrzeuge. Diese wurden zum Teil auf den Gehweg und in eine Mauer geschoben, teilte die Polizei mit.

Mann schwer verletzt in Klinik gebracht – über 70.000 Euro Schaden

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden durch den Zusammenstoß vier Autos beschädigt. Einsatzkräfte mussten den 29-jährigen Mann aus München aus seinem Audi befreien. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf über 70.000 Euro. Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei München führten die Ermittlungen, insbesondere wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen.

