Er wollte nur kurz Luft schnappen: 39-jähriger Schwabinger seit über einer Woche vermisst

Von: Nadja Hoffmann

Der Vermisste lebte in der Petra-Kelly-Straße in Schwabing. © Marcus Schlaf/Polizei

Wo ist Achilleas K.? Auf diese Frage gibt es seit dem 12. Januar keine Antwort. Der 39-jährige Schwabinger ist nach der Arbeit spazieren gegangen - und kam nie wieder zurück.

Es ist der nächste Vermisstenfall für die Münchner Kriminalpolizei. Und wieder gibt es jede Menge Fragezeichen: Seit über einer Woche ist der Schwabinger Achilleas K. verschwunden. Der 39-Jährige wollte am Donnerstag vor einer Woche nur mal kurz nach draußen gehen. Luft schnappen, wie es aus dem Präsidium heißt. Ein Spaziergang, von dem der Schwabinger nicht zurückgekehrt ist. Seine Ehefrau und die Polizei befürchten, dass sich der Mann in einer Notlage befinden könnte. Jetzt wird per Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht. Am 13. Januar war Achilleas K. morgens noch in der Arbeit. Dort hat er sich nach Angaben der Polizei dann für diesen Tag verabschiedet und ist heimgegangen. In der Wohnung an der Petra-Kelly-Straße (zwischen Olympiapark-Süd und Nordbad) sah ihn seine Frau um 13 Uhr zum letzten Mal. Als er dort aufbrach, ließ Achilleas K. sein Mobiltelefon daheim. Seine Frau hatte keine Chance, ihn zu erreichen und informierte am nächsten Tag die Polizei.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Münchners geben?

Sämtliche Suchmaßnahmen blieben seither ohne Erfolg. Hinweise dafür, dass sich der Schwabinger fort in ein neues Leben gemacht haben könnte, gab es laut der Polizei nicht. Auch lägen keine psychischen Probleme und damit Hinweise auf eine Suizid-Absicht vor. „Es hat sich nichts davon angebahnt“, sagt Polizeisprecher Werner Kraus. Deshalb liegt es im Bereich des Möglichen, dass sich Achilleas K. aufgrund einer plötzlichen Erkrankung in einer hilflosen Lage befinden könnte. Oder ihm ist im schlimmsten Fall etwas zugestoßen. Der Schwabinger ist 1,78 Meter groß. Typisch für ihn: Glatze, Drei-Tage-Bart und eine braune Hornbrille. Zwischen den Augen kennzeichnet den 39-Jährigen eine Narbe. Am Tag seines Verschwindens trug er eine dunkelblaue Steppjacke Hinweise an die Polizei unter Telefon 089/29 100.