Rekord-Hitzewelle in Deutschland: ZDF-Mann schlägt Alarm - bald 40 Grad in München?

Frisch war es am Wochenende in München. Doch das dürfte bald ein Ende haben. Eine Hitzewelle steht bevor, in ganz Deutschland könnten Temperatur-Rekorde geknackt werden.

München - Wer am vergangenen Wochenende durch die Stadt gezogen ist, dem dürfte es aufgefallen sein: Viele Münchnerinnen und Münchner waren ob der gesunkenen Temperaturen unentschlossen, was das richtige Outfit für die Witterung ist. Für die einen änderte sich nichts, das T-Shirt und die kurze Hose wurden weiter tapfer getragen, andere kramten ihre Übergangsjacken raus. Verständlich, denn bei Temperaturen um die 17 Grad war es besonders am Sonntag überraschend frisch. Doch das dürfte sich jetzt ändern. Gar eine Hitzewelle macht sich bereit.

Wetter: ZDF-Mann schlägt Alarm - „Das ist absolut extrem“

„Ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland gesehen“, twitterte ZDF-Meteorologe Özden Terli vor wenigen Tagen. „Das ist absolut extrem“, so der Wetter-Experte. Seine drastischen Worte belegt er mit einer Vorhersage, die besonders in Teilen NRWs Temperaturen von bis zu 45 Grad vorhersagen - in jeder Hinsicht wäre das absoluter Rekord für Deutschland. Doch wie Terli bereits selbst sagt, ist dies mit Vorsicht zu genießen, noch ist nicht sicher, ob es tatsächlich so kommt. Dennoch: Dass selbst Vorhersage-Modelle derartige Temperaturen vorweisen, ist bereits bemerkenswert. Die Klimakrise zeigt damit immer deutlicher, wie es um unseren Planeten bestellt ist.

Wetter in München: Hitzewelle steht bevor - bald 39 Grad in der Stadt?

Dem Modell nach soll es auch in München heiß werden. Temperaturen von 37-39 Grad werden hier angezeigt. Wie das Wetter-Portal wetteronline prognostiziert, soll es am kommenden Montag, 18. Juli, mit 37 Grad glühend heiß werden in München. In der Nacht sollen die Werte dann auf tropische 21 Grad „runterkühlen“. Bereits in den kommenden Tagen steigt das Thermometer von Tag zu Tag weiter an, dazu ist kein Niederschlag in Sicht. So oder so: Die kommende Zeit bringt einiges ein Hitze mit sich. Ob tatsächlich Hitze-Rekorde purzeln, wird jedoch weiter abzuwarten bleiben.