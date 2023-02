49 Euro-Fahrschein in München: Stadt will Mitarbeitenden das Deutschland-Ticket zahlen

Von: Sascha Karowski

Das verbilligte Monatsticket für den Nahverkehr kommt im Mai. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Auch die Stadt München will ihren Mitarbeitern das 49 Euro-Ticket bezahlen. Das kommt die Verwaltung insgesamt günstiger - und die Angestellten haben mehr davon.

München - Stuttgart hat es vorgemacht, München zieht nun nach: Die bayerische Landeshauptstadt übernimmt die Kosten für das geplante 49-Euro-Ticket für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe sowie für Beschäftigte an den Kitas.

49 Euro-Ticket in München: Stadt spart sich eine Menge Bürokratie für Jobticket und Dienstfahrten

Bereits seit Januar 2020 erhalten städtische Mitarbeiter wegen der vergleichsweise teuren Lebenshaltungskosten in München eine höhere Zulage und einen Zuschuss für die Tickets des Münchner Verkehrsverbundes (MVV) in Höhe der Kosten eines Monatstickets für das Münchner Stadtgebiet, der M-Zone. „Wer für die Stadt arbeitet, soll das 49-Euro-Ticket gratis und automatisch von uns bekommen“, sagt Münchens Personalreferent Andreas Mickisch. Das 49-Euro-Ticket für alle erspare der Stadt eine Menge Bürokratie, die bisher mit dem Zuschuss für Jobtickets und dem Abrechnen von Dienstfahrten anfiel. Bisher stellten 17 224 der rund 40 000 Beschäftigten einen Antrag auf Fahrtkostenzuschuss.



„Der ÖPNV ist das Rückgrat für unsere Mobilität der Zukunft und es ist wichtig, mit dem 49 Euro-Ticket weitere Anreize zu schaffen“, sagt OB Dieter Reiter (SPD). Mit dem Ticket könne man auch am Wochenende mit dem Zug beispielsweise an den See oder in die Berge fahren und das Auto daheim lassen. „Deshalb unterstütze ich den Vorstoß der SPD-Fraktion ausdrücklich. Und ich hoffe, dass viele Unternehmen diesem Beispiel folgen.“



49 Euro-Ticket in München: Günstiger Fahrschein startet am 1. Mai - ab April beginnt der Vorverkauf

Das bundesweit gültige Deutschlandticket soll am 1. Mai starten und ab April zum Verkauf stehen. Mit dem Ticket sollen komplexe Tarifstrukturen überwunden werden.