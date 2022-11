49-Euro-Ticket: Ab wann gibt es das Deutschlandticket zu kaufen? Alle Infos zum München-Plan

Von: Martina Williams, Andrea Stinglwagner

Das Deutschlandticket oder auch 49-Euro-Ticket kommt. In München soll das Ticket schnellstmöglich verfügbar sein. Hier finden Sie die wichtigsten Infos.

München – Die flimmernde Werbung ist ihrer Zeit schon voraus. Wer zurzeit mit Bus und Bahn durch München fährt, dem leuchten auf den MVG-Bildschirmen in Bussen und U-Bahnen die neuesten Infos zum Deutschland-Ticket entgegen. Bund und Länder hatten sich Anfang November auf die 49-Euro-Fahrkarte geeinigt. Auch wenn der Starttermin noch nicht fix ist, stehen schon viele Details fest. Unsere Zeitung hat beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV), bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und der Bahn nachgefragt.

49-Euro-Ticket: Wie laufen die Vorbereitungen in München?

„Aktuell wird die technische Umsetzung des Tickets mit den Dienstleistern vorbereitet“, sagt eine MVV-Sprecherin. Die MVG steht in den Startlöchern, um Abo-Kunden zu informieren, dass sie das Deutschland-Ticket bei der MVG erhalten können und sie auf Wunsch zum neuen Angebot wechseln können. Und der MVV betont: „Abonnenten brauchen sich keine Sorgen machen und müssen ihr bestehendes Abo nicht kündigen. Wir kümmern uns darum, dass Sie möglichst einfach umsteigen können.“ Kunden würden rechtzeitig informiert. So wie beim 9-Euro-Ticket werden sicher viele Isar-Card-Nutzer gern umsteigen – das Spar-Potenzial ist hoch. Wer mehrere Zonen nutzt, kann teils Hunderte Euro pro Jahr sparen.

49-Euro-Ticket für München: Werbung für das neue Ticket läuft schon über die Bildschirme in der ­U-Bahn. © M. Schlaf

Wann startet das Deutschlandticket nun?

Aus technischer Sicht ist der 1. Januar machbar, betonen MVV und MVG. Problem: Erst muss die Finanzierung stehen. Die bisher beschlossenen drei Milliarden Euro werden dafür laut MVV nicht ausreichen. Eine „Nachschusspflicht“ müsse festgehalten werden, da die Kommunen das Kosten-Plus nicht tragen könnten. Heißt für Kunden: Möglicherweise kommt das Ticket erst ab März. Weil der Termin noch nicht feststeht, kann man auch jetzt noch ein Abo abschließen – und später aufs Deutschland-Ticket umstellen.



Das Ticket soll es digital und als Plastikkarte geben: Kann man es schon vor dem offiziellen Start kaufen?

Die S-Bahn vertreibt in München schon heute Abos als Chipkarten, heißt es vom MVV, „sodass wir derzeit davon ausgehen, dass auch das Deutschland-Ticket in München als Chipkarte erhältlich sein wird“. Der Vertrieb wird vorbereitet, das Ticket werde aber erst dann zu kaufen sein, wenn alle Fragen geklärt sind. Die MVG meldet, aus technischer Sicht könne man Anfang des Jahres mit dem Vertrieb als Handy-Ticket beginnen. Aber erst, wenn die Finanzierung steht.



Gibt es eine eigene App für das 49-Euro-Ticket?

Laut MVV nein – das Ticket soll’s über die bekannten Vertriebskanäle geben. Die MVG meldet, das Ticket werde über die Apps MVGo und Fahrinfo zu haben sein.



49-Euro-Ticket für Deutschland ist digital geplant, auch für den MVV in München (Symbolfoto). © Piero Nigro/imago

Wird es auch Tickets auf Papier geben?

Nein: Eine Papierlösung sei bei diesem bundesweit gültigen Ticket nicht möglich, so der MVV. Man gehe aber von einer Übergangszeit aus, in der Papiertickets gültig sind.

Mit einer Fahrkarte durch die ganze Republik

Zum Festpreis von 49 Euro monatlich in allen Verkehrsmitteln des Nahverkehrs durch ganz Deutschland fahren: Das kündigt auch die Deutsche Bahn an und spricht von einer „Flatrate“: Das Ticket wird – wenn die Finanzierung geklärt ist – in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV gelten. Das Prinzip ist ans 9-Euro-Ticket aus dem Sommer angelehnt. Bedeutet: Man wird Busse, S- und U-­Bahnen in allen deutschen Städten nutzen können, dazu auch Regionalzüge, aber nicht den ICE. Details zum Geltungsbereich sollen in Kürze veröffentlicht werden. Das 49-Euro-Ticket wird es voraussichtlich nur als Zeitkarten-Angebot im Jahresabo geben.