US-Gigant 50 Cent in München: Fan hat besonderes Anliegen - „Will ich ihm schenken“

Von: Lucas Sauter-Orengo

Großer Fan: Tommy F. hat eine Zeichnung für Gangster-Rapper 50-Cent gezeichnet, die er ihm gerne selbst übergeben würde. © privat / IMAGO / Eibner

Er gehört zu den wohl bekanntesten Rappern der jüngeren Zeit: 50 Cent. Der US-Amerikaner kommt jetzt nach München.

München - Es ist mal wieder soweit: Einer der ganz großen Künstler kommt in die Stadt. Nach einem Sommer voller musikalischer Highlights, unter anderem mit einem Mega-Konzert von Helene Fischer, dem Auftritt von Robbie Williams oder einer Reihe von Konzerten des britischen Sängers Ed Sheeran kommt nun der nächste Superstar nach München: 50 Cent. Am 19. Oktober beglückt er seine Fans in der Olympiahalle. Ein Fan, Tommy, hat jetzt ein ganz besonderes Anliegen an den Gangster-Rapper. Ob sein Wunsch in Erfüllung geht, steht jedoch noch in den Sternen.

München: Fan will 50 Cent Geschenk überreichen - Rapper spielt in Olympiahalle Konzert

„Ich bin ein großer Fan von 50 Cent“, berichtet der Fan, der sich an unsere Redaktion gewendet hat. „Ich habe eine Fan-Zeichnung erstellt von 50 Cent. Ich würde ihm gerne diese schenken.“ Seit seinem achten Lebensjahr höre er die Musik des US-Amerikaners, der unter anderem mit seinem Kinofilm „Get rich or die tryin“ (Werde reich oder sterbe dabei, d. Red.) für weltweite Bekanntheit sorgte. Das Bild des Lesers zeigt ein Portrait des Rappers. Zeichnen macht Tommy großen Spaß, es ist ein Hobby für ihn. Die große Frage: Wie soll er es schaffen, dem Weltstar persönlich seine Zeichnung zu überreichen?

Ein Fan des Rappers 50 Cent hat eine Zeichnung seines Idols angefertigt. Ob er ihm sein Werk aushändigen kann, bleibt noch offen. © privat

Unsere Redaktion möchte dabei helfen. Eine Anfrage an das Management des Rappers blieb am Dienstagvormittag noch unbeantwortet. Bis zum Konzertbeginn am Mittwochabend ist jedoch noch ein wenig Zeit, sodass ein Fantreffen noch nicht gänzlich ausgeschlossen ist. Zu sehen ist 50 Cent auf alle Fälle für alle Ticker-Besitzer ab 20 Uhr in der Münchner Olympiahalle.