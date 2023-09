60 Störaktionen, 500 Straftaten: Klima-Aktivisten sorgen für Stress im Polizeipräsidium

Von: Nadja Hoffmann

Protest mitten in der Fußgängerzone: die Letzte Generation am Dienstagmorgen. © SZ-Photo

29 Aktivisten sind hinter Gitter, 2000 Beamte mit den Klima-Klebern beschäftigt: Die Bilanz der Polizei zeigt, wie viel Arbeitskraft die Protestwelle der Letzten Generation im Präsidium bindet.

Seit zwei Wochen läuft der Blockade-Marathon der Letzten Generation in München. Die Aktivisten hatten angekündigt, die Stadt zu ihrer „Protesthochburg“ machen zu folgen. Große Worten, denen Taten folgten: Wie eine erste Bilanz der Polizei zeigt, gab es mehr als 60 Störaktionen sowie 500 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die zur Anzeige gebracht wurden. Viel Arbeit für 2000 Beamte, die mit den Protesten beschäftigt sind. Was das für die Abläufe im Präsidium bedeutet, zeigt ein neues Video im Internet. Deutliche Botschaft der Ordnungshüter: Wegen der Blockaden der Aktivisten ist in den vergangenen zwei Wochen viel Arbeit liegen geblieben. Etwa bei Désirée Schelshorn, die Vize-Leiterin der AG Phänomene. Die Polizistin jagt eigentlich Trickbetrüger, falsche Polizisten und Schockanrufer - und schützt so Senioren in München davor, ihr Erspartes an Kriminellen zu verlieren. In diesen Tagen hat Schelshorn eine ganz andere Aufgabe. Alle Klimakleber, die bei Aktionen festgenommen werden, kommen zu ihr ins Präsidium: „Ich bin in der Gefangenensammelstelle.“ Ihre Aufgabe: die Sachbearbeitung der Fälle. Ihr Kollege erzählt vor der Kamera, dass er aktuell mit der Vernehmung der Klima-Kleber beschäftigt ist und die Anzeigen gegen sie schreibt.



Bis zu 200 Einsatzkräfte sind pro Tag auf der Straße

Normalerweise geht es in seinem Alltag um ganz andere Dinge: Im Kommissariat 17 bringt er Kinderschänder hinter Gitter. Ein weiterer Kollege berichtet in dem 2:12 Minuten langen Clip, dass er normalerweise als Kontaktbeamter für Präventionsvorträge in sozialen Einrichtungen zuständig ist. In den vergangenen 14 Tagen musste er im Stadtgebiet Streife fahren und die Blockaden der Letzten Generation so schnell wie möglich auflösen. Drei Beispiele, die zeigen sollen, welche Folge die Klebeaktionen haben. Jeden Tag sind bis zu 200 Einsatzkräfte auf der Straße, um auf die Blockaden zu reagieren. Davon gab es an manchen Tagen bis zu 12.



Die Taten haben Folgen: Mittlerweile wurden 29 Kleber in präventiven Gewahrsam genommen. Der größte Teil bleibt bis Sonntag, also bis zum Ende der IAA Mobility in Stadelheim hinter Gitter. Zwei Aktivisten sind dort bis Ende September. Eine juristische Handhabe, die von der Menschenrechtsorganisation „Amnesty International“ hart kritisiert wird. „Denn auch störender Protest ist von der Versammlungsfreiheit geschützt“, erklärte die Demo-Expertin Paula Zimmermann. Die vom Stau leidgeprüften Münchner dürften ihre eigene Meinung haben. Ein Video geht viral, dass eine Autofahrer-Attacke gegen eine Aktivisten zeigt. Ein Mann gibt einem Klima-Kleber darin eine Ohrfeige. Gegen ihn wird ermittelt.