6000 Menschen auf der Straße: Ihre Forderungen - und die Gerüchte über den Mega-Ausstand am Montag

Von: Regina Mittermeier

6000 Streikende gingen am Dienstagvormittag am Münchner Marienplatz auf die Straße. © dpa

Bei einer großen Kundgebung forderten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am Montag bessere Arbeits- und Lohnbedingungen. Am 27. März wird weiter verhandelt - und es gibt Gerüchte über einen Mega-Streik an dem Tag.

München - Trillerpfeifen und Tröten mischen sich zu einem ohrenbetäubenden Konzert. Eine Welle Streikender schwappt von der Dienerstrasse auf den Marienplatz. „Heute ist kein Arbeitstag - heute ist Streiktag“, brüllen sie.

Gut 6000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Raum München haben gestern die Arbeit niedergelegt - so viele wie seit 1992 nicht mehr, schätzt Bayerns Verdi-Chef Heinrich Birner. Sie wollen bessere Arbeits- und Lohnbedingungen. Wir haben uns bei der Kundgebung umgehört. Hier erzählen die Arbeitnehmer, wofür sie kämpfen.

Benedikt Greif (28), Erzieher aus München: Ich will Respekt

Benedikt Greif (28) aus München arbeitet als Erzieher. © Marcus Schlaf

„Wir brauchen dringend mehr Geld als Ausgleich für die gestiegenen Lebenshaltungskosten - mindestens 500 Euro mehr im Monat! Dass unsere Forderung kategorisch abgelehnt wird, ist ein Zeichen von Respektlosigkeit und ein Schlag ins Gesicht für uns. Ein Leben in München ist für viele von uns zu teuer. Ich wohne in einem kleinen WG-Zimmer, die Miete ist kürzlich um 300 Euro gestiegen. Der Italien-Urlaub ist heuer deshalb nicht drin. Das Geld reicht nur für ein paar Tage an der Ostsee bei meinen Verwandten.“

Laura Krumrey (27), Erzieherin aus Dachau: Es gibt zu wenig Erzieher

Laura Krumrey (27) aus Dachau ist Erzieherin. © Marcus Schlaf

„Es gibt viel zu wenige Erzieher. Diese Personalnot bringt mich sehr an meine Grenzen - und manchmal auch darüber. Denn wir müssen uns allein um eine Horde Kinder kümmern. Oft sind wir für bis zu zwölf verantwortlich. Unter diesen Umständen kann ich die Kleinen nicht erziehen. Ich kann mich nicht um die Bedürfnisse einzelner Kinder kümmern. Stattdessen kann ich nur aufpassen, damit keinem Kind etwas passiert. Das ist kein Zustand. Der Beruf muss durch höheren Lohn attraktiver werden, damit junge Leute den Beruf ergreifen.“

Dimitraki Giankoula (37), Logistiker aus München: Unser Lohn ist zu niedrig

Dimitraki Giankoula (37) aus München arbeitet im Klinikum Harlaching in der Logistik. © Marcus Schlaf

„Ich arbeite als Logistiker im Krankenhaus in Harlaching und die schlechte Bezahlung macht mich sauer. Wir sind mehr wert - das müssen die Arbeitgeber endlich verstehen. Um ein Zeichen zu setzen, gehe ich beim Großsstreik auf die Straße. Ich habe vor ein paar Tagen 5,60 Euro für zwei Gurken bezahlt - wie soll ich bei diesen Preisen meine zwei kleinen Kinder gesund ernähren? Meine Tochter ist eineinhalb Jahre alt und mein Sohn dreieinhalb. Wir können nur überleben, weil meine Frau auch arbeitet. Es ist schwer, denn ich verdiene in meinem Job 2700 Euro brutto - und davon gehen jeden Monat allein 1100 Euro für unsere Miete drauf.“

Flughafen-Chaos & Gerüchte über Mega-Ausstand am Montag, 27. März

Vollbremsung am Flughafen! Denn Verdi hat die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft (SGM) am Münchner Airport dazu aufgerufen, am Donnerstag, 23. März (8 bis 14 Uhr), die Arbeit niederzulegen. Passagiere müssen mit längeren Wartezeiten rechnen. Schon am 10. März hatten Flughafen-Mitarbeiter gestreikt - und der Arbeitskampf geht weiter!

Schon am 10. März hatten Flughafen-Mitarbeiter in München gestreikt. © dpa

Besonders im Fokus steht der kommende Montag, 27. März. Denn dann beginnt nicht nur die dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst. Es gibt auch Gerüchte über einen Mega-Streik an dem Tag, der massive Einschränkungen im Fern- und Öffentlichen Nahverkehr zur Folge hätte. Ob es soweit kommt, darüber wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi morgen informieren, wenn die erste Verhandlungsrunde zwischen EVG und den Eisenbahn-Firmen endet.

Verdi will mindestens 500 Euro mehr für die Beschäftigten. Bis 29. März wird verhandelt. Bayerns Verdi-Chef Heinrich Birner hofft zwar auf eine Einigung. „Ich bin aber skeptisch!“