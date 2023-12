785 Einsätze im winterlichen München: Dauergestresste Feuerwehr erlebt rührende Momente

Von: Lukas Schierlinger

Immer wieder war die Feuerwehr im Stadtgebiet von München gefordert. © Feuerwehr München

Nach einem aufreibenden Schnee-Wochenende in München zieht die Feuerwehr Bilanz. Bewohner der Landeshauptstadt dankten für den Einsatz.

München – Die Münchner Feuerwehr hat eine erste Bilanz zu ihren Einsätzen während des Schnee-Chaos gezogen: Ganze 785 Mal rückten die Einsatzkräfte am Wochenende demnach aus, nachdem es am Freitag und Samstag heftig geschneit hatte. Dafür seien die Fahrzeuge sogar mit Schneeketten ausgerüstet worden, teilte die Feuerwehr am Montag (4. Dezember) mit.

Feuerwehr rückte während Münchner Schnee-Chaos ständig aus: „Gesten der Dankbarkeit“

Entwurzelte Bäume, beschädigte Oberleitungen und von der Strecke abgekommene Fahrzeuge hielten die Einsatzkräfte in Schach. Einen Vorfall fanden die Retter bereits am Samstag „besonders erwähnenswert“. Glücklicherweise wurden laut den Angaben keine Menschen von herabfallenden Bäumen oder Ästen verletzt. Mehrfach seien Autos quer über der Straße gelegen.

Neben all der Arbeit kam es für die Einsatzkräfte auch zu rührenden Szenen. Laut Pressemitteilung wurden die Retter von Münchens Bewohnern oftmals „mit weihnachtlichem Gebäck, Getränken oder auch einer einfachen Geste der Dankbarkeit“ versorgt.

