Schwerer Zusammenstoß in München-Ramersdorf: Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr

Von: Thomas Wunder

Am Abend des 5. Septembers kam es in der Balanstraße zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Motorrad. Dabei wurde ein 86-Jähriger schwer verletzt.

München – Am Dienstag, 5. September, kam es in der Münchner Balanstraße (Stadtteil Ramersdorf) gegen 20.40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 86-jährige Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste.

Kleintransporter und Motorrad stoßen in München zusammen

Gegen 20.40 Uhr lenkte ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Kleintransporter rückwärts aus der Einfahrt eines Wohnanwesens in der Balanstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 86-Jähriger dieselbe Straße mit seinem Motorrad in Richtung Hochäckerstraße. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Der 86-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht und schwebt noch immer in Lebensgefahr. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

87-Jähriger schwebt nach Unfall weiterhin in Lebensgefahr

Der 86-Jährige erlitt bei dem Unfall dermaßen schwere Verletzungen, dass die Rettungskräfte ihn vor Ort reanimieren mussten. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeimeldung schwebt der 86-Jährige noch immer in Lebensgefahr und wird deshalb weiterhin intensivmedizinisch versorgt.

Die Balanstraße musste auf dem Straßenabschnitt zwischen Mitterweg und Hochäckerstraße für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

