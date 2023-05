Autonomes Fahren in München: Stadt testet ab 2025 mehrere Systeme – „Maßstäbe für die Branche“

Von: Sascha Karowski

Solche Busse könnten bald schon durch München rollen. © MVG

Die Stadt wird gemeinsam mit mehreren Partnern ab 2025 autonom fahrende Busse in München testen. Für das Forschungsprojekt stellt der Bund 13 Millionen Euro zur Verfügung.

München – Bald fährt auch der Bus auto(matisch)! Die Münchner Verkehrgesellschaft entwickelt gemeinsam mit mehreren Partnern, darunter MAN und mehrere Universitäten, automatisierte Fahrzeuge für den ÖPNV – selbstständig fahrende Busse sollen ab 2025 in mehreren Gebieten in München erprobt werden. So fahren wir in die Zukunft!

Autonomes Fahren in München: Für das Forschungsprojekt stellt der Bund 13 Millionen Euro zur Verfügung

Für das Forschungsprojekt MINGA stellt der Bund 13 Millionen Euro zur Verfügung. MVG-Chef Ingo Wortmann: „Wir sind stolz darauf, die Automatisierung des öffentlichen Nahverkehrs als Partner in dem Projekt vorantreiben und Maßstäbe für die Branche setzen zu können. Damit machen wir den ÖPNV attraktiver, und schaffen die Grundlage für eine weitere Automatisierung und für flexible neue Angebote.“ Die kleineren Auto-Busse sollen auf Bestellung ausrücken (On-Demand-Angebot) und das Angebot von U-Bahn, Bus und Tram in der Landeshauptstadt ergänzen.

Ein weiterer Aspekt in dem Projekt ist der mittelfristige Ersatz für die kapazitätsstarken, dieselbetriebenen Buszüge, die in dieser Form nur schwer zu elektrifizieren sind, um die Busflotte bis 2035 komplett elektrisch betreiben zu können. „Das ist mit zwei virtuell verbundenen Solobussen, den sogenannten Bus-Platoons möglich“, sagt Wortmann.



Autonomes Fahren in München: Untersucht wird auch, wie große Busse fahrerlos werden können

Ein drittes Teilprojekt umfasst einen automatisierten Solobus, der perspektivisch fahrerlos verkehren kann. Dabei arbeitet die Stadt mit MAN zusammen, die einen zwölf Meter langen Elektrobus mit einem Self Driving System (SDS) ausstatten werden. „Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie“, sagt Barbaros Oktay von MAN. „Das Projekt MINGA ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Mobilitätswende.“



Das Betriebsgebiet, in dem die Fahrzeuge erprobt werden, ist noch offen. Es muss aber verschiedene verkehrliche Herausforderungen bieten und gut an einen Betriebshof angebunden sein. „Wir wollen einerseits untersuchen, wie wir autonome Busse auf Münchens Straßen bringen können, aber andererseits auch eine Grundlage für die Zukunft solcher Angebote schaffen“, sagt Mobilitätsreferent Georg Dunkel. Der Probebetrieb startet im Laufe des Jahres 2025.

