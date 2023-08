Er hat nur Angst: Kater Leo wurde abgegeben, weil er seine Familie angegriffen hat

Von: Adriano D'Adamo

Kater Leo mag keine anderen Katzen, Kinder und hat seine Familie angegriffen. Dennoch gibt das Tierheim München nicht auf, das richtige Zuhause für ihn zu finden.

München – Viele Tiere werden abgegeben, weil ihre Besitzer sich nicht mehr um sie kümmern können. Andere Tiere werden im Tierheim abgegeben, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen, wie die Perserkatze Baby, die aus einer Qualzucht kam. Beim Kater Leo war es jedoch ein völlig anderer Grund. Er landete im Tierheim München, weil er seine Familie angegriffen hatte und ihnen der Umgang mit dem Tier zu schwierig wurde.

Name Leo Alter Circa fünf Jahre Rasse Europäisch Kurzhaar Geschlecht Männlich Fellfarbe Schwarz-Weiß Kastriert Ja

Richtiges Alter unbekannt: Leo verträgt sich nicht mit Kindern

Kater Leo könnte um die fünf Jahre alt sein. Ganz genau weiß es das Tierheim München auch nicht. Die Helfer gehen davon aus, dass er circa 2018 geboren wurde. Leo ist ein sehr ängstlicher und schüchterner Kater, weswegen er nicht für jeden Interessierten geeignet wäre, was das Tierheim bei der Vermittlung berücksichtigt.

Kater Leo ist sehr ängstlich und schüchtern. © Tierschutzverein München

Das Tierheim München vermittelt Leo nur an sehr erfahrene Halter, die eine besondere Voraussetzung erfüllen müssen. Seine zukünftigen Besitzer müssen sehr gut einschätzen können, wann Leo seine Ruhe benötigt und es für ihn genug ist. Das Tierheim München betont, dass der europäische Kurzhaarkater auf keinen Fall bedrängt werden darf.

Alle Infos zu europäischen Kurzhaarkatzen im Überblick Rasse: Europäische Kurzhaarkatze

Gewicht: 3,5 bis 6,5 kg

Größe: Mittelgroß, 25 bis 32 cm Schulterhöhe

Lebenserwartung: 12 bis 20 Jahre Herkunft: Europa Physische Merkmale: Dichtes Kurzhaarfell

Robuster Körperbau Charakterliche Merkmale: Unkompliziert und anpassungsfähig

Aktiv, verspielt und jagdlich interessiert

Leider verträgt sich Leo nicht gut mit anderen Katzen und auch nicht mit Kindern. Er benötigt ein ruhiges Zuhause in Wohnungshaltung. Das Tierheim München ist aber der festen Überzeugung, dass Leo trotz seines „schwierigen Wesens“ ein schönes Zuhause verdient hat und die Helfer „geben die Hoffnung nicht auf, dieses zu finden“. Wer Leo ein neues Zuhause schenken will, kann sich beim Tierheim München melden unter der Telefonnummer 089 92100036.

