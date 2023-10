„Totaler Winter-Hammer“ in München: Erst 25 Grad – dann die Schneebombe? Temperaturen stürzen ab

Von: Felix Herz

Von spätsommerlichen Temperaturen plötzlich zur weißen Herbstüberraschung? Dem amerikanischen Wettermodell zufolge steht Bayern ein heftiger Wetterwechsel bevor.

München – Noch können die Menschen ungewohnt warme Temperaturen in Bayern genießen. Sogar bis Richtung Ende nächster Woche soll es überdurchschnittlich warm bleiben im Freistaat – der Oktober macht ja sogar Anstalten, wie der September, zum wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu werden. Aber: Einem Wettermodell zufolge steht Bayern dann vor einem „dramatischen Wettersturz“, wie es der Diplom-Meteorologe Dominik Jung im aktuellen wetternet-Video auf YouTube formuliert.

„Winter-Hammer“: Meteorologe blickt auf Wettermodell – und kommt aus dem Staunen nicht heraus

„Das ist ja ein totaler Winter-Hammer“, staunt Dominik Jung direkt zu Beginn des aktuellen wetternet-Videos. Dabei geht es um den Frühlauf des amerikanischen Wettermodells vom Mittwochmorgen, 11. Oktober. Dieses prognostiziert unter anderem Bayern Schneefall zum Ende der nächsten Woche hin, „teilweise bis in tiefe Lagen“, so Jung.

Steht Bayern vor einer weißen Herbst-Überraschung? Das amerikanische Wettermodell kündigt das zumindest an.

Konkret geht es um den übernächsten Freitag, 20. Oktober. Bis dahin bleiben die Temperaturen stabil hoch. Bis einschließlich Samstag, 14. Oktober, herrschen wetternet zufolge in Bayern noch durchweg über 20 Grad. Am Sonntag dann zunächst der Temperatursturz – nur noch 11 im Süden von Bayern rund um München, 13 im Norden rund um Nürnberg. Ähnlich bleibt es dann die ganze nächste Woche, ehe am angesprochenen Freitag dann auch der Wettersturz folgen soll. Diesen dramatischen Wetterwechsel betont auch Jung: „Zur Erinnerung: Diesen Freitag erwarten wir erstmal noch 28, 29 Grad, im Südwesten, und eine Woche später Schneefälle bis in tiefe Lagen – was wäre das für ein dramatischer Wettersturz.“

„Schneedecke bis in tiefere Lagen“: Weiße Überraschung im Herbst?

Das amerikanische Wettermodell zeige aktuell eine „Schneedecke bis in tiefere Lagen“, erklärt Jung. Rund 0,5 bis zwei Zentimeter seien möglich. Das sei aber alles mit einem „sehr, sehr dicken Fragezeichen“ versehen – In Hochlagen zumindest könne es aber durchaus sein, dass Schnee liegen bleibe.

Ob es also richtigen Schneefall in Bayern geben wird, ist derzeit noch unklar – aber durchaus nicht ausgeschlossen. Was jedoch als sicher gilt, ist der erwartete Temperatursturz. Dies zeigt Jung anhand der Ensemble-Prognose für den Süden Deutschlands, bei der viele Wettermodelle zusammengerechnet werden und ein Trend herausgelesen wird. In diesem Fall ein ordentlicher Wetterwechsel. „Ein richtig ordentlicher Absturz“, so Jung, der aber vor allem überraschend wirke, weil es so lange überdurchschnittlich warm geblieben ist. Scheint aber zumindest so, als wären dies nun wirklich die letzten Sommertage des Jahres. (fhz)

