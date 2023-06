„Seit vielen Jahrzehnten ein Wahrzeichen Münchens“: Wiederaufbau von abgebrannter Friedenskirche gefordert

Von: Elisa Buhrke

Die Friedenskirche im Olympiapark brannte komplett nieder. © Berufsfeuerwehr München

Mit der Friedenskirche im Olympiapark ist ein bekanntes Wahrzeichen Münchens abgebrannt. SPD/Volt-Fraktion und Grüne setzten sich für den Wiederaufbau des Monuments ein.

München - Kurz nach einem der Rammstein-Konzerte ist die Ost-West-Friedenskirche im Olympiapark niedergebrannt. Die SPD/Volt-Fraktion und die Grünen im Münchner Stadtrat setzten sich gemeinsam nun dafür ein, das beliebte Monument wiederaufzubauen. Laut Pressesprecherin haben sie am Dienstag, 13. Juni, einen entsprechenden Antrag gestellt. Dieser sollte reine Formsache sein, da die Parteien im Rat die Mehrheit innehaben. Doch bis der Plan auch Wirklichkeit wird, könnte es noch lange dauern.

Abgebrannte Kirche im Olympiapark: SPD, Volt und Grüne setzen sich für Wiederaufbau ein

Derartige Anträge können eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten haben, teilt die Sprecherin mit. Dementsprechend sei noch unklar, wann die Förderung für den Wiederaufbau der Kirche wirklich beginnt. Zuvor hatte bereits der Trägerverein (Stiftung Ost-West-Kirche) den Wiederaufbau der Kirche nach dem Brand angekündigt. Das auch als Friedenskirche von Väterchen Timofej bekannte Gebäude war in der Nacht von Samstag auf Sonntag vollständig abgebrannt.

Laut Polizeiangaben vermuteten die Ermittler einen technischen Defekt der Elektronik als Brandursache. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

Ost-West-Kirche als Wahrzeichen Münchens – Kosten für Neubau unklar

Die Kirche ist nach dem Eremiten Timofej benannt, der in den 1950er Jahren mit seiner Frau in den heutigen Olympiapark zog und dort eine Kapelle errichtete. Später bauten sie diese zur Kirche aus, die heutigen Ost-West-Kirche.

„Die Friedenskirche von Väterchen Timofej ist seit vielen Jahrzehnten ein Wahrzeichen Münchens und ein wichtiger Anziehungspunkt im Olympiapark“, äußerte sich der SPD-Fraktionsvize Christian Vorländer am Dienstag. Dementsprechend müsse sie wieder aufgebaut werden. Bisher sei jedoch unklar, ob das abgebrannte Gebäude in seiner Ursprungsform exakt wieder errichtet werden könne, so eine Sprecherin der Fraktion. Ebenfalls sei noch nicht bekannt, wie viel das Vorhaben kosten werde. (elb/dpa)

