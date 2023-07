Heißer Auftakt für „Rolling Loud“ in München - Zehntausende feiern Stars - Programm abgebrochen

Am Freitag startete das „Rolling Loud“-Festival in Riem. © rm

Zum Auftakt von „Rolling Loud“ feierten auf dem Messegelände Riem Zehntausende ihre Stars. Auf einer der zwei Bühnen aber musste im Laufe des Abends das Programm abgebrochen werden. Heute geht‘s weiter.

München - Am frühen Freitagabend wurde es erstmals richtig heiß am „Rolling Loud“-Festival auf dem Messegelände (Sonderfläche Ost) in Riem: Bonez MC & RAF Camora hiphopten auf der Hauptbühne („Loud Stage“), was das Zeug hält, die Fans machten munter mit. Trotz der heißen Temperaturen und der gnadenlos aufs Festivalgelände brennenden Sonne war das Party pur. Ausgelassene Stimmung bei einem der größten Rap-Festivals der Welt, das erstmals Station in Deutschland macht. In München, eigentlich nicht als Hip-Hop-Hauptstadt bekannt. An diesem Wochenende aber ist die bayerische Landeshauptstadt genau das.

„Rolling Loud“-Festival in München: Zwei Bühnen - Auftritte von Kendrick Lamar und Travis Scott

Auf dem weitläufigen Festgelände sind zwei Bühnen aufgebaut - so platziert, dass sich die Sounds selbst bei zeitgleichem Programm nicht in die Quere kommen. Zwischen den Bühnen ist genug Platz zum Chillen und das Festival-Flair genießen, sogar ein Autoscooter ist aufgebaut. Viele der überwiegend jugendlichen Besucher (der Zutritt ist ab 16 Jahren gestattet) können es gar nicht fassen, dass viele der aktuell weltweit berühmtesten Rap- und Hip-Hop-Stars in München auftreten, wie Wizkid, Kendrick Lamar und Travis Scott. Entsprechend viele Selfies werden zur Erinnerung an dieses Ereignis auf dem Festivalgelände gemacht.

Steine auf Security geworfen: Veranstalter schließt „Snipes Stage“

Auf der zweiten Bühne („Snipes Stage“) allerdings wurde das Programm am ersten Abend abgebrochen. Der US-Amerikaner Sheck Wes konnte dort seinen Gig bis etwa 20 Uhr noch spielen, auch bei ihm war die Menge vor der Bühne fast nicht zu bändigen: tanzen, springen, völlige Ekstase. Allerdings hatten einige Festivalbesucher wohl zu viel von der Sonne erwischt - plötzlich seien Steine auf Sicherheitsleute geworfen worden, einige von ihnen seien verletzt worden, berichten Festivalbesucher.

Daraufhin schloss der Veranstalter die „Snipes Stage“, am späten Freitagabend teilte das „Rolling Loud Media Center“ des Veranstalters Live Nation mit: „Die Bühne wird morgen (Samstag, die Red.) wieder planmäßig bespielt. Wir arbeiten daran, die beiden Acts, die nicht spielen konnten, im Laufe des Wochenendes auftreten zu lassen.“ Einer von ihnen ist der deutsche Rapper Ufo361.

Der Headliner am 8. Juli auf dem Rolling Loud Germany 2023 ist Kendrick Lamar. © IMAGO/Darren Eagles

Kendrick Lamar am Samstag Headliner beim „Rolling Loud“-Festival in München

Am heutigen Samstag, 8. Juli, geht‘s ab 14 Uhr weiter, Headliner ist Kendrick Lamar, der vergangenes Jahr in der Halbzeit-Show des Superbowls performte. Angekündigt ist er für 21.30 Uhr auf der „Loud Stage“.

Das von Matt Zingler and Tariq Cherif gegründete „Rolling Loud“ fand erstmals 2015 in Miami (USA) statt. Im Laufe der Jahre wurde es zu einem der größten Hip-Hop- und Rap-Festivals der Welt. Vor einer Woche fand es erstmals in Rotterdam (Niederlande) statt, jetzt feiert es seine Deutschland-Premiere in München. Veranstalter Live Nation rechnet bei der ersten Auflage des Festivals in Deutschland mit bis zu 60.000 Besuchern. Alle Infos auf germany.rollingloud.com .

