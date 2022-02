Abschied von einem der letzten Zeitzeugen

Von: Marc Kniepkamp

Henry G. Brandt war 1927 als Heinrich Georg Brandt in München geboren worden. Er ist im Alter von 94 Jahren gestorben. © epd

Der Rabbiner Henry Brandt ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war einer der prägendsten Vertreter des liberalen Judentums, der beharrlich den Dialog mit den Kirchen suchte. Er ist in München aufgewachsen und wird als „Brückenbauer“ zwischen den Religionen gewürdigt.

Einer der bekanntesten Rabbiner und NS-Zeitzeugen in Deutschland ist tot: Henry Brandt starb am Montag im Alter von 94 Jahren, wie die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern und der Zentralrat der Juden in Deutschland gestern mitteilten. Rabbiner Brandt zählte zu den prägenden Persönlichkeiten im liberalen Judentum sowie im jüdisch-christlichen Dialog in Deutschland.

Henry Brandt wurde 1927 in München geboren, 1939 floh er mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten über Großbritannien nach Israel. „Er war einer der letzten Zeitzeugen der NS-Zeit in München, sein Tod ist daher ein besonderer Verlust“, sagt IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch. „Er zählte zu den wenigen, die noch die alte Hauptsynagoge gekannt und den Horror des Jahres 1938 mit eigenen Augen erlebt haben; seiner Familie gelang noch die Auswanderung“, erinnert sich Knobloch weiter. Die IKG-Chefin weist auf die besondere Bedeutung Brandts für das Judentum im Nachkriegsdeutschland hin: „Mit ihm verlieren Deutschland und die jüdisch-deutsche Gemeinschaft eines ihrer wichtigsten Gesichter und eine ihrer eindringlichsten Stimmen.“ Wie kaum ein Zweiter habe Brandt dazu beigetragen, dass jüdische Leben nach dessen völliger Zerstörung in Deutschland wieder aufzubauen.

Charlotte Knobloch würdigt Brandts Verdienste. © Sven Hoppe/dpa

In dem Land, in dem er den Terror des Nationalsozialismus am eigenen Leib miterleben musste, das aber auch seine Heimat war. „München war für uns zu Hause, das war Heimat“, sagte Brandt einst in einem Zeitzeugengespräch mit dem „Bayerischen Rundfunk“ einst. Die Eltern besaßen in München zwei Schuhgeschäfte. „Wir wohnten in Schwabing, die Linie drei fuhr bis zum Kölner Platz“, erinnerte sich Brandt. „Da kannte ich schon den Fahrer, der ließ mich die Straßenbahn dann um die Wendeschleife fahren und setzte mir seine Mütze auf.“ Es ist eine im großen und ganze schöne, eher unbeschwerte Kindheit, die er in München erlebt.

Das Passbild von Henry G. Brandt stammt aus dem Jahr 1938. © Stadtarchiv

Das ändert sich schlagartig im Jahr 1938. „Wir waren eine liberale Familie, gingen öfters in die Synagoge am Lenbachplatz, es war ein Teil unseres Lebens.“ Als Kind war Brandt vor allem beeindruckt von der Atmosphäre in der Hauptsynagoge. „Wir hatten eine rauschende Orgel, der halbe Opernchor sang vierstimmig. Fragen sie mich nicht nach den Inhalten, aber diese Stimmung war eine einmalige Kathedralen-Atmosphäre.“ Dann wird dieses Gotteshaus von den Nationalsozialisten zerstört – bereits im Juni 1938, Monate vor der Pogromnacht im November des selben Jahres. Brandt war da gerade elf Jahre alt. „Plötzlich war dieser Ort weg. Er war ein Teil meines Lebens und wurde mir gewaltsam entrissen.“

Da wird auch dem Vater klar, dass die Familie in diesem München keine Zukunft mehr hat. „Mein Vater war Patriot, Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg, hatte sein Eisernes Kreuz.“ Er hatte gehofft, dass es schon nicht so schlimm kommen werde.

Das undatierte Archivbild zeigt eine Postkarte, auf der die Münchner Hauptsynagoge am Lenbachplatz um 1930 zu sehen ist. Photographien und Zeichnungen der Synag © dpa

Am frühen Morgen des 10. November 1938 wird der Vater dann von der Gestapo verhaftet und nach Dachau verschleppt. Nach sechs Wochen kam er wieder frei „Dann wurden die Geschäfte enteignet, das war ein sehr schmerzhafter Prozess. Alles wurde beschlagnahmt, die Wohnung aufgegeben“, erinnerte sich Brandt. Die Familie floh quasi in letzter Sekunde. Mit dem Zug ging es vom Münchner Hauptbahnhof dann in die Niederlande und mit dem Schiff nach Großbritannien. „Wir saßen in einem Abteil, kamen bei Bentheim an die Grenze, dann kam die Gestapo. Wir saßen da wie versteinert und atmeten erst wieder auf, als wir ein paar Minuten später den ersten holländischen Soldaten Wache stehen sahen.“

Die Familie gelangt nach Palästina. Brandt diente schließlich im israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948, absolvierte ein Wirtschaftsstudium in Nordirland und anschließend die Rabbinerausbildung in England. In den 1980er-Jahren kehrte er nach Deutschland zurück und betreute mehrere jüdische Gemeinden. 1983 wurde er Landesrabbiner von Niedersachsen, von 1995 bis 2005 war er Landesrabbiner von Westfalen-Lippe. Danach kam er wieder nach Bayern: als Gemeinderabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg, der er bis 2019 war.

Zentralrats-Präsident Josef Schuster sagt, dass Brandt über Jahrzehnte „mit Klugheit und einem großen Wissen“ den jüdisch-christlichen Dialog geführt habe. Dabei sei es ihm gelungen, auch in schwierigen Phasen den Gesprächsfaden nie abreißen zu lassen. „Beharrlich und ohne den eigenen Standpunkt zu verleugnen, hat er immer wieder Brücken zu den Kirchen geschlagen.“ Er sei im besten Sinne „Lehrer und Ratgeber“ gewesen.

Die Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschland (ARK) trauert um die Vaterfigur (Doyen) des liberalen Judentums in Deutschland. Ihr Ehrenvorsitzender Brandt habe es über Jahrzehnte verstanden, Reformen in die jüdische Tradition und Tradition in alles Neue zu geben, heißt es in einer Mitteilung. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, „die Tora zum Glänzen zu bringen“. Brandt war von 2004 bis 2019 Vorsitzender der ARK. Von 1985 bis 2016 war er Jüdischer Präsident des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit.

„Er war ein Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Lebenswelten und Motor und Mentor des jüdisch-christlichen Dialogs“, sagt der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Er sei ein Meister des Wortes gewesen, „der die Menschen mit seinen Gedanken und Geschichten zu fesseln wusste“.

Rabbiner Brandt war verheiratet und hatte vier Kinder und sieben Enkel.