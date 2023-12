OB Reiter verplaudert sich in Ratssitzung: ACDC kommt wohl im Sommer nach München

Von: Lisa Metzger

Im Juni 2024 soll die Hardrock-Band ACDC nach acht Jahren wieder nach München kommen. © Imago/Westend61/Andreas Weihs/Canva Collage

Die australische Rockband ACDC soll 2024 im Olympiastadion in München auftreten. Dieses Gerücht kursiert derzeit im Netz. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter bezieht Stellung.

München – Mit „Highway to Hell“ ist die australische Hardrock-Band ACDC in die Geschichte eingegangen. Sogar diejenigen, die mit der Band nichts anfangen können, wird der Song bekannt sein. Nun soll ACDC tatsächlich noch einmal nach München kommen. Das Gerücht kursiert zumindest in den sozialen Medien – und kein Geringerer als Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat es in die Welt gesetzt. In einer Stadtratssitzung kündigte er den Auftritt der Rockstars an.

Dieter Reiter bestätigt Gerüchte um ACDC-Konzert in München

Auf Nachfrage eines Reporters des Bayerischen Rundfunks, bestätigt der OB diese Information: „Ja, das kann schon sein, dass ich was verraten habe“, sagt Reiter mit einem breiten Grinsen in die Kamera. „Ich wusste gar nicht, dass es so geheim ist, aber es war einfach die Antwort auf eine Frage, die sich gestellt hat.“ Es sei dabei um die Frage gegangen, warum das Olympiastadion nicht für das Auftaktkonzert zur Europameisterschaft 2024 zur Verfügung stünde. „Und ich wusste, warum das nicht im Olympiastadion stattfindet“, so Reiter, „weil da ACDC spielt.“

Er habe das ganz frei und offen gesagt. Schließlich sei das ja kein Geheimnis. Er gehe davon aus, dass die Rockband das Olympiastadion gut füllen werde. Der Auftritt der Band soll seinen Angaben nach am 12. Juni 2024 stattfinden. Eine offizielle Ankündigung des Veranstalters steht jedoch noch aus.

Zuletzt war die australische Band vor acht Jahren in der Landeshauptstadt aufgetreten. Viele Fans hatten befürchtet, dass es sich dabei um den letzten Auftritt von ACDC in München handeln könnte. Nun sieht es so aus, als dürften sie 2024 doch noch mit einem Rockkonzert rechnen.

