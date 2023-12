Adele soll 2024 gleich zehn Konzerte in München geben – sonst keine Auftritte in Europa bekannt

Von: Elisa Buhrke

Noch ist es nicht offiziell, doch aus dem Rathaus gibt es Gerüchte um einen Mega-Coup: Superstar Adele soll im August nach München kommen. Und das womöglich exklusiv für ganz Europa.

München – Ihr letztes Konzert in München ist mehr als zehn Jahre her: Superstar Adele kommt im kommenden Sommer voraussichtlich nach München. Und das nicht für einen, sondern gleich für bis zu zehn Auftritte. Wie die SZ berichtet, sind diese auf dem Gelände der Messe München in Riem geplant. Dort finden pro Konzert bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher Platz. Der Coup dabei: Bislang sind europaweit für 2024 keine weiteren Auftritte der Sängerin bekannt gegeben worden. Adele könnte also hunderttausende Fans aus anderen Ländern in die bayerische Landeshauptstadt locken.

Adele-Konzerte im August 2024 auf der Messe München geplant

Derzeit tritt die Britin als sogenannte Resident-Künstlerin mit ihrer „Weekends with Adele“-Show exklusiv in Las Vegas auf. München könnte im nächsten Sommer also eine wahrhafte Sonderstellung erlangen, wenn es tatsächlich gelingt, Adele für die Auftritte zu verpflichten.

Superstar Adele kommt in Sommer 2024 voraussichtlich für bis zu zehn Konzerte nach München. © picture alliance / dpa | Henning Kaiser

Offiziell bestätigen möchte die Konzertreihe nämlich noch niemand, auch wenn hinter verschlossenen Türen wohl Partystimmung herrscht. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU), dessen Aufgabe unter anderem ist, den Tourismus anzufeuern, sagte der SZ lediglich, das Messegelände sei ein „geiler Konzert-Veranstaltungsort“. München könne Künstlern damit eine Fläche bieten, die in anderen Städten nicht zur Verfügung stünde.

Andere Großevents im Sommer in München: ACDC, Ed Sheeran, Coldplay und Fußball-EM

Wichtig ist es außerdem, so die SZ, die Adele-Konzerte möglichst ohne Überschneidungen zu anderen Großevents stattfinden zu lassen. Für Juni 2024 haben sich bereits ACDC und Ed Sheeran angekündigt, im Juni und Juli findet zudem die Fußball-EM in Deutschland statt. Dementsprechend fallen die Auftritte der Sängerin wohl in den August, auch wenn hier bereits ebenfalls Coldplay an drei Tagen (15., 17. und 18. August) im Olympiastadion spielt.

Bis endgültig feststeht, ob, wann und wie oft Adele in München ihre Exklusiv-Konzerte spielt, müssen sich Fans wohl noch gedulden. Auf der Website der Messe München finden sich keine offiziellen Terminangaben, zumindest sind die meisten Daten im August aber noch frei. Auch etwaige Ticket-Plattformen wie eventim, ticketmaster und München Ticket bieten derzeit keine Konzertkarten zum Verkauf an. Laut eventim.de „scheinen [aktuell] keine Termine im Vorverkauf zu sein“.

