„Super nett und unkompliziert“: Katzentrio aus München sucht neues Zuhause

Von: Adriano D'Adamo

Nanu, Nossa und Gri-Gri. Die drei verschmusten und verspielten Katzen warten im Tierheim München auf ein neues Zuhause und stehen zur Adoption frei.

München – Wenn Tiere adoptiert werden, kann der Gedanke aufkommen, ob sie sich vielleicht einsam fühlen, wenn ihre Besitzer nicht im Hause sind. Das würde nicht der Fall bei Nanu, Nossa und Gri-Gri sein. Das Tierheim München sucht für die drei Katzen ein neues Zuhause, in dem sie sich gegenseitig Gesellschaft leisten können. Ihr alter Besitzer konnte sich nicht mehr um die drei verschmusten Tiere kümmern und übergab sie ans Tierheim.

Gri-Gri befindet sich im Tierheim München. © Tierheim München

Name Gri-Gri Rasse Russisch Kurzhaar Geschlecht Weiblich Fellfarbe Grau Kastriert Ja Geburtstag 3. März 2013

Nur im Trio zu adoptieren: Drei verschmuste und verspielte Katzen

Die drei Mädchen sind „super nett und unkompliziert“. So beschreibt das Tierheim München den Charakter der drei Katzen. Auch sollen sie zutraulich und menschenbezogen sein. Ihre neue Familie darf sich darüber freuen, dass die drei Katzen auch verspielt und verschmust sind. Gri-Gri und Nossa sind schon etwas älter als Nanu. Gri-Gri ist im März zehn Jahre alt geworden und Nossa wird im September elf Jahre. Nanu ist die Jüngste aus dem Trio mit nur vier Jahren.

Nossa ist Teil eines Trios im Tierheim München. © Tierheim München

Name Nossa Rasse Europäisch Kurzhaar Geschlecht Weiblich Fellfarbe Schwarz-Braun getigert Kastriert Ja Geburtstag 9. September 2012

Für ihr neues Zuhause wünscht sich das Tierheim München eine Wohnung mit vernetztem Balkon. Von dort aus können die Katzen die Nachbarschaft beobachten und zusammen spielen. Das Trio wäre auch bei einer Familie mit Kindern gut aufgehoben. Auch vertragen sie sich mit anderen Katzen.

Nanu ist die jüngste der drei Katzen. © Tierheim München

Name Nanu Rasse Europäisch Kurzhaar Geschlecht Weiblich Fellfarbe Braun-Weiß Kastriert Nein Geburtstag 15. Januar 2019

Einzeln können die Katzen nicht adoptiert werden. Das Tierheim vermittelt Nanu, Nossa und Gri-Gri nur zusammen im Dreiergespann. Interessierte können sich beim Tierheim München und dem Katzenhaus unter der Telefonnummer 089 921 00036 melden, um den dem Trio ein neues Zuhause zu geben.

