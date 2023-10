Zoff um Tollwood-Wiese im Olympiapark

Von: Sabrina Proske

Keine Veranstaltungen mehr auf der Tollwood-Wiese: Rüdiger Tresselt von der Initiative „Keine Kommerzialisierung von Grünflächen“ zeigt, was nach dem Abbau des Festivals zurückbleibt. © Marcus Schlaf

Auf der sogenannten Tollwood-Wiese im Olympiapark finden seit Jahren Münchner Mega-Events statt. Eine Initiative fordert das Ende dieser Praxis. Nun will auch der Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg von der Stadt ein neues Konzept für das Areal.

Spätestens seit dem Ende der Corona-Pandemie feiert auf dem Theaterfestivalgelände wieder Groß und Klein. Die Fläche zwischen der Ackermannstraße und der Schwere-Reiter-Straße – besser bekannt als Tollwood-Wiese – zieht mit ihren Open-Air-Festivals, etwa dem Weihnachtsmarkt des Wannda e.V., dem Ferienprogramm LiLaLu, dem Sommernachtstraum oder dem namensgebenden Sommer-Tollwood, jedes Jahr tausende Menschen auf das Olympia-Gelände.

Das Festival polarisiert

Doch genau das polarisiert auch. Die hohe Auslastung der Fläche und die Entwicklung zu einem Event-Areal ist nicht unumstritten: Lärmgestresste Anwohner, überstrapazierte Grünflächen und verängstigte Kleintiere stehen den Bedürfnissen der Veranstalter gegenüber. „Der Olympiapark steht in Geiselhaft der Spaß- und Eventindustrie“, sagt Rüdiger Tresselt, Teil der Initiative „Keine Kommerzialisierung von Grünanlagen“.

„Der Olympiapark ist eine Eventmeile, in welcher sich die privaten Veranstalter eine goldene Nase verdienen. Der Alltag wird beherrscht vom rücksichtslosen Umsatzmaximierungsdogma, zulasten der Anwohner und zulasten der Umwelt, also der dort lebenden Pflanzen und Tiere“, heißt es in dem Schreiben der Initiative an den Bezirksausschuss (BA) Neuhausen-Nymphenburg.

Bezirksausschuss lehnt harte Linie ab

Der BA beschäftigte sich nun mit dem Ansinnen, lehnte aber mehrheitlich die Forderungen in ihrer Radikalität ab. „Eine solch harte Linie werden wir im Ausschuss nicht unterstützen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Anna-Lena Mühlhäuser. „Das Tollwood-Festival erfreut sich hoher Beliebtheit bei den Münchnern“, ergänzt Bezirksausschuss-Vorsitzende Anna Hanusch (Grüne). „Wir müssen natürlich alle Interessen im Blick haben und dürfen nicht vorschnell handeln.“

Die ÖDP hatte im Plenum vergebens darum geworben, dass Veranstaltungen auf der Festivalwiese zugunsten von Fauna und Flora komplett eingestellt werden. In seinem aktuellen Antrag an die Landeshauptstadt München schlägt der Bezirksausschuss jetzt zunächst leisere Töne an. „Wir möchten, dass in Zukunft weiter Veranstaltungen auf dem Gelände stattfinden, aber mit mehr Kontrolle durch den BA“, erklärt Mühlhäuser (SPD). Die Stadt München solle den Bereich im Olympiapark insgesamt überplanen und ein neues Konzept entwickeln. Darüber hinaus will der Bezirksausschuss künftig in Genehmigungsverfahren mit einbezogen werden, um im Zweifel bei einer drohenden „Übernutzung“ des Geländes seine Zustimmung verweigern zu können.

Der Antrag enthält auch konkrete Vorschläge, um der Verwandlung der Grünfläche in eine Schotterfläche entgegenzuwirken. So könnte „eine Zwischenbegrünung durch mobile Bäume, Beete oder Büsche zur Stärkung der Randbegrünung beitragen“, schreibt Initiatorin Ana Scheunemann (SPD).

BI fordert klare Linie von der Stadt

Rüdiger Tresselt empfindet das nur als Tropfen auf den heißen Stein. Er sieht die Verantwortung nicht ausschließlich bei den Lokalpolitikern aus Neuhausen. Er verlangt eine klare Linie vom Münchner Stadtrat. „Von den ausufernden Aktivitäten ist auch ein weiter Umgriff auch in anderen Stadtbezirken betroffen. Es wäre anzuregen, massiv auf den Stadtrat einzuwirken“, sagt Tresselt.

Auf Nachfrage bei der SPD-Stadtratsfraktion heißt es, dass aktuell noch kein Handlungsbedarf bestehe. „Leider ist das Thema bei uns im Stadtrat überhaupt noch nicht aufgeschlagen“, erklärt Pressesprecherin Melanie Staudinger. Nach der Sommerpause will sich der Bezirksausschuss um ein Gespräch mit der Abteilung Gartenbau im Baureferat bemühen. Dann sollen die verschiedenen Möglichkeiten besprochen werden.