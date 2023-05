„So kaum händelbar“: Erster Zoff schon 128 Tage vor dem Wiesn-Start – und zwei Fahrgeschäfte müssen weichen

Von: Nina Bautz

Die Gäste drängen sich beim Münchner Oktoberfest im Zelt. © Matthias Balk

Jedes Jahr fiebern Münchner Wirte und Schausteller der Entscheidung über die Wiesn-Zulassungen und -änderungen entgegen. Am Dienstag war es so weit.

München - Noch sind es 128 Tage bis zum Oktoberfest. Aber schon jetzt gibt’s den ersten Wiesn-Zoff! Am Dienstag hat der städtische Wirtschaftsausschuss die Neuerungen für 2023 beschlossen. Darunter die Regelung, dass Wiesn-Marken heuer bis Jahresende in den Lokalen eingelöst werden können. Manch einem Wirt schmeckt das gar nicht.

Bislang konnten Gäste ihre Gutscheine, die sie auf der Wiesn nicht eingelöst hatten, bis Ende Oktober im Gasthaus des Wirtes einlösen. Nun also erstmals zwei Monate länger. Den Gast wird es freuen. „Es kann nicht sein, dass die Gutscheine für die Weihnachtsfeiern hergenommen werden, dafür sind sie nicht gedacht“, wettert hingegen Wirte-Sprecher Christian Schottenhamel. Im Dezember seien die Gasthäuser ohnehin schon voll. „Eine Frist bis Ende November wäre in Ordnung gewesen. Aber so ist das kaum händelbar. Ich werde prüfen lassen, ob das überhaupt geht.“

München: Festgelände öffnet später, dafür hat die Oide Wiesn länger offen

Das wird also noch länger Thema sein. Hier der Überblick, was sich auf dem Oktoberfest 2023 noch alles ändert:

Allgemeines: Die Wiesn dauert heuer 18 Tage (von 16. September bis 3. Oktober). Am letzten Tag sollen nur die Galerien und Boxen, nicht aber das Mittelschiff, reservierbar sein. Das Festgelände öffnet unter der Woche heuer erst um 10 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen weiterhin um 9 Uhr.

Mehr Oide Wiesn: Sie darf heuer eine Stunde länger geöffnet haben, unter der Woche bis 23.30 Uhr.

Zwei Fahrgeschäfte müssen weichen, Reichert bleibt

Fahrgeschäfte: Die traditionelle Zugspitzbahn und der Autoscooter Lindner sind wegen ausstehender Zahlungen nicht mehr zugelassen, dafür kommen die Laufgeschäfte Crazy Island und Crazy Outback sowie das Action-Fahrgeschäft Mr. Gravity neu auf die Theresienwiese. Schausteller-Sprecher Peter Bausch sagt zur tz: „Die Stadt hat ein strenges Vergabesystem und muss sich an die Kriterien halten. Das ist das eine. Aber wenn man die Entscheidung, die Zugspitzbahn und Autoscooter Lindner nicht mehr zuzulassen, mit dem Herzen sieht, ist das etwas ganz anderes. Ich empfinde das mehr als bedauerlich und schade. Beide hatten über Jahrzehnte einen einwandfreien Namen und haben das Oktoberfest mitgeprägt.“

Causa Reichert: Der umstrittene Bräurosl-Boss Peter Reichert bekommt – wie berichtet – wieder die Zulassung fürs Oktoberfest. Falls sich durch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft etwas neues ergeben sollte, könnte das KVR ihm aber die Zuverlässigkeit aberkennen. „Ich wünsche mir, dass wir die Entscheidung, die wir treffen mussten, Herrn Reichert wieder zur Wiesn zuzulassen, nicht bereuen werden“, sagt Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) zur tz.

Reservierungen sollen fairer ablaufen

Kein Menüzwang: Zelt-Reservierungen sollen vergeben werden, bevor der Gast angibt, ob er ein Menü wählt oder die Mindestverzehr-Variante. Auch die Reservierungsgebühren werden neu geregelt: 1,50 Euro ist jetzt die Obergrenze. Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) sagt: „Die neuen Regeln werden für mehr Transparenz und Gerechtigkeit unter den Wirten sorgen.

Gegen Abzocke: Ein Online-Portal soll helfen, überhöhte Reservierungs-Verkäufe zu unterbinden. Hier können sie zum Originalpreis getauscht und verkauft werden.

Wiesn-Mass wohl über 14 Euro

Mehr Getränke fürs Schottenhamelzelt: Das Zelt bekommt erstmals eine Vollkonzession. Das heißt: Es darf beispielsweise auch Wein oder Weißbier ausschenken.

Der Bierpreis: Der war zunächst noch kein Thema und wird frühestens im Juni bekannt gegeben. In Wirtekreisen geht man davon aus, dass heuer die 14 Euro-Marke geknackt wird. Auch Wiesn-Chef Baumgärtner sagt: „Bei dieser hohen Inflation habe ich nur beschränkt Hoffnung, dass der Preis drunter bleibt.“