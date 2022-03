Ärger um Golfplatz in München-Thalkirchen: Stadt will Pachtvertrag verlängern - doch es gibt Widerstand

Von: Sascha Karowski

Ein Mann spielt Golf auf dem Platz in Thalkirchen. Der Pachtvertrag für den Sportverein soll verlängert werden. © Robert Haas

Es gibt Streit um den Golfplatz in Thalkirchen. Die Stadt will den Pachtvertrag für den Münchner Golfclub verlängern. Doch dagegen wird Kritik laut.

München - Der Golfplatz in Thalkirchen bleibt ein heißes Eisen. Am Donnerstag soll der Kommunalausschuss des Münchner Stadtrates einer Pachtverlängerung zustimmen. Doch dagegen gibt es Widerstand – nicht nur im Stadtrat.

München: Golfplatz Thalkirchen war vorher Teil der Parklandschaft Hinterbrühl

Zum Hintergrund: Das 140 000 Hektar große Areal gehört der Stadt. Bis in die 1950-er Jahre war die Fläche als Teil der Park- und Naturlandschaft Hinterbrühl öffentlich zugänglich. Doch die Stadt verpachtete das Gelände an den Münchner Golfclub (MGC). Der Pachtvertrag war 1999 um 25 Jahre verlängert worden. Nun läuft er aus.



Sowohl SPD als auch CSU im Stadtrat hatten zwischenzeitlich Anträge für eine weitere Verlängerung gestellt. Die Linke/ Die Partei derweil möchte das Gelände den Münchnern wieder zurückgeben. Im September 2020 stellte die Fraktion einen Antrag, wonach die Stadt aufgefordert wird, das Areal ins Landschaftsschutzgebiet Oberes Isartal zu integrieren und als wertvollen Natur- und Erholungsraum aufzuwerten. Der Golfclub verfüge laut Fraktion in Straßlach über ein weiteres Golfplatzareal – er werde durch den Verlust in München also in seinem Bestand nicht gefährdet.



Verein Münchner Forum will Fläche des Golfplatzes Thalkirchen den Bürgern zurückgeben

Auch der Verein Münchner Forum engagiert sich gegen eine Vertragsverlängerung und hat sich daher bereits in mehreren Schreiben an die Verwaltung gewandt. „Es ist sicherlich ein einmaliger Vorgang, dass eine Stadt ein Grundstück nahezu 70 Jahre lang für eine privilegierte, die Allgemeinheit ausschließende Nutzung als Golfplatz verpachtet“, sagt Vereinsmitglied Klaus Bäumler. Es handle sich bei der Fläche schließlich um einen stadtnahen Naturraum, der seit Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1950-er Jahre von der Bürgerschaft genutzt werden konnte.