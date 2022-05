Affenpocken offiziell nachgewiesen: Patient liegt in Münchner Klinikum - Chefarzt klärt auf

Von: Lukas Schierlinger

Im Klinikum Schwabing wird ein Patient nach einer Affenpocken-Infektion versorgt (Symbolbild). © Imago Images

Aktuell wird in München ein Patient behandelt, bei dem eine Affenpocken-Infektion offiziell nachgewiesen wurde. Der Chefarzt nimmt Stellung.

München - Der erste Fall von Affenpocken in Deutschland wurde am Freitag (20. Mai) offiziell bestätigt. In der Infektiologie der München Klinik Schwabing wird der betreffende Patient aktuell versorgt.

Affenpocken in München festgestellt: Patient wird in Klinikum behandelt

„Nachdem der Mann erste Symptome bemerkt hat, begab er sich umgehend in medizinische Untersuchung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. Ein danach bei der Bundeswehr durchgeführter PCR-Test habe die Infektion bestätigt. Ob es sich um den west- oder zentralafrikanischen Virusstamm handelt, soll nun eine laufende Sequenzierung ergeben. „Der Mann hat mit leichten Schluckstörungen und erhöhter Temperatur geringfügige Symptome“, war der Mitteilung zu entnehmen. Eine spezielle Medikation benötige er derzeit nicht.

Die Unterart des Pockenvirus wurde erstmals 1958 in einem dänischen Labor bei Affen nachgewiesen. Das Virus ist auch auf den Menschen übertragbar. Affenpocken-Infektionen beim Menschen waren bislang vor allem aus Regionen West- und Zentralafrikas bekannt. 2003 ist das Virus erstmals außerhalb des Kontinents nachgewiesen worden. Alle Infos zu Symptomen, Übertragung und RKI-Einschätzung zur Affenpocken-Infektion finden Sie in unserem Überblickstext. Bei Erwachsenen verläuft eine Infektion zumeist relativ mild.

Affenpocken-Patient liegt im Klinikum Schwabing: „Sehr verantwortungsbewusst“

Der Mann war von einer Reise über Portugal nach Deutschland zurückgekehrt. Bei ihm handelt es sich um einen 26-jährigen Brasilianer. Zuvor soll er sich laut Klinikum auch in Düsseldorf und Frankfurt aufgehalten haben. Clemens Wendtner, Chefarzt der Schwabinger Infektiologie erläutert: „Dem jungen Mann geht es gut – er hat sich sehr verantwortungsbewusst direkt nach Symptombeginn in medizinische Betreuung begeben, um andere vor einer Infektion zu schützen. Deshalb ist er auch weiter bei uns untergebracht, da wir von einer drei bis vier Wochen andauernden Infektiösität ausgehen.“

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nahm bereits Stellung: „Derzeit werden durch das Gesundheitsreferat der Stadt München weitere enge Kontaktpersonen ermittelt.“ Diese sollen in der Folge ausführlich über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege aufgeklärt werden.