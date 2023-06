München bisher nicht von Air-Defender-Manöver betroffen: „Kann morgen bereits anders aussehen“

Von: Joshua Eibl

Die Nato und 25 Nationen üben aktuell die gemeinsame Reaktionsfähigkeit ihrer Luftstreitkräfte in einer Krisensituation. Simulationen sagten Flugverspätungen voraus, doch der Flughafen München ist bisher nicht betroffen.

München - Das internationale Luftwaffenmanöver „Air Defender 2023“ startete am Montag (11. Juni) in Deutschland. An der Übung sind 25 Nationen, knapp 250 Flugzeuge und bis zu 10.000 Soldaten beteiligt - laut Bundeswehr ist sie die größte seit Gründung der Nato. Vom 12. bis 23. Juni trainieren Einsatzkräfte unter der Führung der Luftwaffe Operationen im europäischen Luftraum. Auch München kann von Auswirkungen betroffen sein.

Im Süden erstreckt sich der Korridor vom bayerischen Teil Schwabens bis nach Rheinland-Pfalz. Die Übungen werden jeden Tag von 13 bis 17 Uhr in einer Höhe ab 3000 Meter stattfinden. Nachts und an Wochenenden finden keine Übungsflüge statt. Das größte Flotten-Kontingent stellen mit 104 Flugzeugen die USA.

Simulation sagt Flugverspätungen voraus: München bisher nicht betroffen

Simulationen der europäischen Flugsicherungsagentur Eurocontrol ließen erwarten, dass Flugverspätungen sowie verlängerte Flugzeiten „unausweichlich“ wären. Der Flughafen München konnte auf Nachfrage von tz.de keine konkreten Beeinträchtigungen vorhersagen: „Bis dato gab es keine Beeinträchtigungen, aber das kann morgen bereits anders aussehen.“ In Hamburg sorgte die Luftwaffenübung für Verspätungen am Hamburger Flughafen.

Luftwaffe trainiert bei Übung „Air Defender“ den Nato-Beistandsfall in Deutschland

Die Luftstreitkräfte wollen den Nato-Beistandsfall trainieren, in dem die Verbündeten einem angegriffenen Mitgliedsstaat zu Hilfe eilen. Dafür reserviert sind drei Übungslufträume im Norden, Osten und Süden Deutschlands.

Das internationale Luftwaffenmanöver „Air Defender 2023“ startete am Montag in Deutschland. © Dave Baranek / IMAGO

Dabei stehen die Optimierung und Ausweitung der Kooperation der teilnehmenden Nationen im Mittelpunkt. Das Szenario ist einem NATO-Artikel-5-Beistandsszenario nachempfunden. Artikel 5 bezeichnet einen Angriff auf ein Nato-Land und die Reaktionen der anderen Mitgliedsstaaten darauf: Ein „bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika wird als ein Angriff gegen sie alle angesehen“.

Auswirkungen für den Luftraum München

Die Luftwaffe geht auf Nachfrage von tz.de davon aus, dass der zivile Luftverkehr nicht stark beeinträchtigt wird. Verspätungen seien grundsätzlich möglich, aber Sache der Fluggesellschaften. „Die Zeiten der Korridore stehen seit längerer Zeit fest.“ Hauptstützpunkt in Bayern ist der Fliegerhorst Lechfeld südlich von Augsburg. Dort sind sowohl eine Einheit der US-Streitkräfte als auch griechische Kampfflugzeuge vorübergehend stationiert.

Obwohl zahlreiche Manöver für die kommenden Tage geplant sind, werden Münchner davon also wenig mitbekommen. „Wir üben unsere Routinen. Das bedeutet, man bekommt in der Regel nur die Start- und Landungen in der Nähe der Stützpunkte mit“, erklärt ein Pressesprecher der Luftwaffe. Geübt werden unter anderem Angriffs- und Verteidigungsformationen. Bis auf vereinzelte Flüge zu den Standorten hin würde sich der meiste Flugverkehr westlich von Lechfeld abspielen und somit München nicht streifen.

