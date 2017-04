Der Krach-Atlas – wir messen nach, wo es am schlimmsten ist

Lauter Lärm in München

+ © Achim Schmidt tz-Reporter Marian Meidel misst die Lautstärke an der Landsberger Straße, wo gerade gebaut wird. 93,5 dB! © Achim Schmidt

Baustellen, Autos, Feierwütige: In München gibt’s Lärm an allen Ecken und Enden! Wir zeigen, wo es in der Stadt am lautesten ist. Ein Experte erklärt uns außerdem die Hintergründe.