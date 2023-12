Schnee-Chaos in Bayern – Innenminister Herrmann mahnt zu Vorsicht: „Nicht zu unterschätzendes Risiko“

Von: Lukas Schierlinger

Drucken Teilen

Eine turbulente Wetter-Lage hat Bayern im Griff. In München stellen Hauptbahnhof und MVG den Betrieb fast gänzlich ein. Der Flughafen nimmt den Betrieb auf. Die wichtigsten News im Überblick.

Schnee in Bayern: Stromversorgung stabilisiert sich - aber weiter Ausfälle

Chaos in München: Bahnverkehr weiterhin stark beeinträchtigt

Update, 3. Dezember, 20.28 Uhr: Je später der Abend, desto tiefer sinken an diesem Sonntag die Temperaturen. In München beispielsweise zeigt das Thermometer gegen halb neun am Abend bereits minus sieben Grad an. Der Deutsche Wetterdienst warnt daher in ganz Bayern vor teils sehr strengem Frost. In München etwa werden Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad erwartet. Doch auch im Rest Bayerns wird es in dieser Nacht sehr kalt.

Update, 3. Dezember, 17.07 Uhr: Keine guten Nachrichten für Zugreisende: Wie die Deutsche Bahn am Sonntagnachmittag mitteilte, ist auch am Montag mit starken Beeinträchtigungen von und nach München zu rechnen. Ebenfalls von großen Einschränkungen betroffen sei demnach auch der S-Bahn-Verkehr zum Wochenstart in der Landeshauptstadt.

Update 3. Dezember, 14.24 Uhr: Nachdem das Tollwood in München auf Grund des Winter-Einbruchs geschlossen hatte, öffnet der Weihnachtsmarkt heute wieder seine Tore, so eine offizielle Pressemitteilung.

Update 3. Dezember, 12.41 Uhr: Hinter den bayerischen Einsatzkräften liegt ein kräftezehrender Samstag. Schwerer Schneefall hatte auf den Straßen und Schienen des Freistaats für Chaos gesorgt. Am Sonntag soll kaum noch weiteres Weiß vom Himmel kommen. Dennoch betonte Innenminister Joachim Herrmann (CSU), dass noch keine Entwarnung gegeben werden könne. „Die großen Mengen nassen Schnees, die derzeit auf den Bäumen lasten, stellen ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar“, sagte er.

Schneemassen liegen in den Straßen der bayerischen Landeshauptstadt. Schnee und Eis haben im Süden Bayerns auf den Straßen und bei der Bahn für Chaos gesorgt. © dpa/Peter Kneffel

Abbrechende Äste oder herunterfallendes Eis sowie Bäume, die unter der Last nachgeben, gefährdeten Autofahrer und Fußgänger. Dass am Wochenende bislang nichts Schlimmeres passiert sei, verdanke man auch der Arbeit der Einsatzkräfte, die seit Freitagabend tätig seien.

Auch Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsminister Christian Bernreiter (beide CSU) hatten am Wochenende den Hilfskräften gedankt.

Schnee-Chaos in Bayern: Sperrung am Hauptbahnhof München aufgehoben

Update 3. Dezember, 12.10 Uhr: Die Sperrung am Münchner Hauptbahnhof wurde teilweise aufgehoben. Der Großraum München ist aber weiterhin nur stark eingeschränkt anfahrbar, wie die DB auf ihrer Website verkündet.

Update 3. Dezember, 11.43 Uhr: Wer bei strahlendem Sonnenschein einen verschneiten Ausflug in den Zoo unternehmen wollte, muss in München und Augsburg am Sonntag leider verzichten. Der Tierpark Hellabrunn und der Zoo Augsburg bleiben wegen Schneebruchgefahr geschlossen.

Update 3. Dezember, 11.08 Uhr: Nach einer Zwangspause wegen des starken Schneefalls am Samstag, öffnet die Handwerksmesse in München am Sonntag wieder ihre Tore. Einer Sprecherin zufolge gilt das neben der Heim+Handwerk auch für die Messe Food & Life. Ausnahmsweise war der Eintritt war am Sonntag wegen der Umstände frei.

Schnee in Bayern: Stromversorgung stabilisiert sich - aber weiter Ausfälle

Update 3. Dezember, 10.14 Uhr: Nachdem es im Freistaat durch starke Schneefälle zu Stromausfällen in Tausenden Haushalten kam, gibt es nun vorsichtig gute Nachrichten. Wie die Bayernwerk Netz GmbH am Sonntag mitteilt, hat sich die Lage im Netzgebiet weitestgehend stabilisiert. Eine Wiederversorgung konnte großteils hergestellt werden, es kommt allerdings noch in einzelnen Gebieten zu Stromausfällen. Betroffen sind aktuell 4.000 Haushalte in Oberbayern und 200 Haushalte in Niederbayern, zwischen Vilshofen und Eggenfelden. Die Bayernwerke arbeiten derzeit daran, diese wieder versorgen zu können.

Schuld an den Ausfällen waren vor allem Bäume, die unter der Schneelast umstürzten und auf Oberleitungen fielen.

Update 3. Dezember, 10 Uhr: Wegen des heftigen Schneefalls bleiben in Bayern mehrere Sehenswürdigkeiten am Sonntag (13. Dezember) geschlossen. Das gelte für Schloss Linderhof in Ettal (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sowie für die Schlösser auf der Herreninsel im Chiemsee, sagte am Samstag Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, in München. Nicht betroffen ist Schloss Neuschwanstein nahe Füssen im Allgäu. Dort fänden gebuchte Führungen statt.

Die Residenz München mit Cuvilliés-Theater und Schatzkammer ist wieder geöffnet. In Schleißheim sind Schloss Lustheim und der Schlosspark nicht zugänglich, das Alte und Neue Schloss jedoch geöffnet. Die Schlösserverwaltung warnt zudem vor hoher Schneebruchgefahr im Englischen Garten und bittet darum, den Park, insbesondere die bewaldeten Bereiche, nicht zu betreten.

Schnee in Bayern: Auch am Sonntag starke Einschränkungen

Update 3. Dezember, 8.10 Uhr: Der Freistaat wacht am Sonntag unter einer dicken Schicht Schnee auf. Die Lage auf Bayerns Straßen entspannte sich über Nacht zunehmend, auch der Flughafen München nahm seinen Betrieb in den Morgenstunden wieder auf. Es wird aber voraussichtlich weiter zu massiven Beeinträchtigungen kommen.

Derweil bleibt der Hauptbahnhof München bis auf Weiteres noch gesperrt und kann nicht angefahren werden. Wie der BR berichtet, sollen Helikopter nun die Strecken abfliegen und sie nach umgestürzten Bäumen und anderen Behinderungen auf den Gleisen überprüfen.

Kaum Neuschnee am Sonntag – Bahnverkehr weiterhin stark beeinträchtigt

Auch S-Bahnen und fahren zunächst noch nicht wieder, wie die Bahn bekannt gibt. „Am Sonntag, 03. Dezember 2023 besteht auf der Stammstrecke zwischen München Leuchtenbergring und München Westkreuz ein S-Bahn-Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt“, heißt es auf der Webseite.

Ein Hoffnungsschimmer dürfte sein, dass kaum neuer Schneefall für den 3. Dezember vorhergesagt wird. Lediglich im Mittelgebirge und an den Alpen können noch wenige Zentimeter Schnee fallen, so der Deutsche Wetterdienst.

Update 2. Dezember, 20.35 Uhr: Das Schneechaos in München betrifft nun auch den Hauptbahnhof Nürnberg. Das berichtet die Nachrichtenagentur News5 am Samstagabend. „Alle Möglichkeiten, um in den Süden zu reisen, seien derzeit nicht möglich“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Verbindungen von der Landeshauptstadt nach Salzburg, Innsbruck, Nürnberg, Stuttgart und Lindau fallen derzeit aus.

Laut ersten Informationen haben die Johanniter am Nürnberger Hauptbahnhof ein Versorgungszelt aufgestellt, um gestrandete Reisende zu betreuen. Wie viele Menschen betroffen sind, konnte die Sprecherin der Deutschen Bahn bislang nicht sagen.

Flughafen München: Privatjet von Schneemassen festgesetzt

Update 2. Dezember, 18.38 Uhr: In den sozialen Medien kursieren derzeit tausende Bilder und Videos vom winterlichen München. Auf der Plattform X, vormals Twitter, ist ein Video zu sehen, das die Lage am Flughafen München einfängt: Nach ersten Informationen der Nachrichtenagentur News5 ist darauf die vereiste Lande- bzw. Startbahn zu sehen und ein Privatjet, der zur Hälfte in der Höhe hängt. In dem zahlreich geteilten Video heißt es, der Privatjet sei unter der schweren Schneelast zusammengebrochen.

Auf Anfrage der Redaktion bestätigt Henner Euting, leitender Pressesprecher des Flughafen Münchens, die Echtheit des Videos. Das Ereignis geschah bereits in der Nacht zu Samstag. „Aufgrund des starken Schneefalls hat sich das Flugzeug auf den Hintern gesetzt“, sagt Euting. „Die Feuerwehr hat es dann wieder aufgerichtet und stabilisiert.“ Bei dem Flugzeug handelt es sich nicht um eine gängige Maschine, es sei ein privates Geschäftsflugzeug gewesen.

Skigebiet Sudelfeld & Co. geöffnet

Update 2. Dezember, 17.20 Uhr: Während die Skifahrer an der Zugspitze wegen des massiven Schneefalls vor geschlossenen Liften stehen, ist dies in den Alpen-Plus-Gebieten Sudelfeld, Spitzingsee und Brauneck nicht der Fall. Dort verhinderte der Schneefall den geplanten Saisonstart am Samstag nicht. Das teilte die Deutsche Presseagentur mit. Vor allem Einheimische kamen und nutzten die noch leeren Pisten mit perfektem Neuschnee, berichtete die Alpen-Plus-Sprecherin Antonia Asenstorfer. Tagesgäste aus München seinen hingegen ferngeblieben, vermutlich auch wegen der schlechten Straßenverhältnisse.

Lawinengefahr oberhalb von 1600 Metern

Update 2. Dezember, 16.45 Uhr: Die Lawinenwarnzentrale des Bayerischen Landesamt für Umwelt hat am Samstagnachmittag eine Warnung herausgegeben: „Oberhalb von 1600 Metern herrscht Warnstufe drei der fünfstufigen Skala und damit erhebliche Lawinengefahr“, heißt es in der Mitteilung. Das Hauptproblem sei der Neuschnee. Ein einzelner Wintersportler könne bereits eine Lawine auslösen. „Insgesamt ist die Schneehöhe für die Jahreszeit in allen Höhenlagen überdurchschnittlich“, sagen die Experten.

Wer sich unterhalb der 1600 Meter-Grenze aufhält, der sei von der Warnung nur mäßig betroffen. Laut den Experten soll die Lawinengefahr in den kommenden Tagen langsam zurückgehen.

Viele Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt – auch Tollwood bleibt geschlossen

Update 2. Dezember, 15.45 Uhr: In ganz Bayern bleiben viele Weihnachtsmärkte aufgrund der Wetterlage geschlossen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur am Samstagnachmittag. Zu den betroffenen Märkten zählen in München der Markt im Innenhof der Residenz, wo Dachlawinen nach Angaben der Schlösserverwaltung Hütten beschädigt hatten. Und auch das Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese konnte einer Sprecherin zufolge am Samstag nicht öffnen.

Weitere Adventsmärkte sind in den oberbayerischen Gemeinden Rottach-Egern, Bad Wiessee und Tegernsee betroffen sowie im niederbayerischen Bad Füssing.

Passanten und Autos bahnen sich ihren Weg über die Maximiliansbrücke. © Peter Kneffel/dpa

Update 2. Dezember, 15.20 Uhr: Wie die Verantwortlichen des Tollwood Winter-Festivals in einer Pressemitteilung ankündigen, kann das Tollwood Winterfestival aus Sicherheitsgründen am heutigen Samstag nicht öffnen. Betroffen ist allerdings nicht das gesamte Areal: „Das Tollwood-Team hat am Samstag alles versucht, um das Festival zu öffnen. Da sich die Wetterlage nicht bessert, muss der Markt der Ideen geschlossen bleiben. Die Show Limbo Unhinged im Spiegelzelt findet wie geplant statt – der Eingang erfolgt dazu am Festival-Eingang am Spiegelzelt.“

Betrieb an der Zugspitze eingestellt

Update 2. Dezember, 15.00 Uhr: Auch die Zugspitze hat den Betrieb eingestellt. Wintersportler, die sich angesichts der Schneemassen auf einen Tag auf der Piste gefreut haben, müssen sich an Deutschlands höchstem Berg gedulden. „Wir haben die Zugspitze komplett geschlossen“, sagte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Tanzer, am Samstag gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).

Weder die Seilbahn noch die Zahnradbahn könnten fahren. Zudem bestehe eine erhebliche Lawinengefahr. Wann genau der Skibetrieb wieder möglich sein wird, ist noch offen. Tanzer gibt sich aber optimistisch: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Sonntag Sonne.

Münchner Christkindlemarkt geöffnet

Update 2. Dezember, 14.30 Uhr: „Der Christkindlmarkt am Marienplatz ist aber offen. Seit 10 Uhr“, bestätigt die Sprecherin Tanja Wolf auf Anfrage der Redaktion. „Dieser hatte nie zu.“

Mobilität in Bayern massiv eingeschränkt

Update 2. Dezember, 14.10 Uhr: Der massive Wintereinbruch in Bayern hat auch für den Flughafen Memmingen Konsequenzen. Wie der Flughafen in München stellt auch der Allgäu-Airport seinen Betrieb vorerst ein. Passagiere sollten sich bei der Airline informieren, ob Flüge am Sonntag stattfinden. Auch auf den Straßen Bayerns herrscht nach wie vor der Ausnahmezustand: Kilometerlange Staus und zahlreiche Unfälle sind an der Tagesordnung.

Wie der ADAC mitteilt, gibt es derzeit einen rund 30 Kilometer langen Stau auf der A8 Richtung Salzburg. Auch die A6 und A9 sind massiv betroffen. Reisende mit der Deutschen Bahn müssen sich auf ungemütliche Stunden einstellen: Der Münchner Hauptbahnhof wird den ganzen Samstag über nicht angefahren. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte mit, dass bis zum Montag mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen sei.

Schnee soweit das Auge reicht: München versinkt in einer weißen Pracht. Und es schneit immer weiter. © Peter Kneffel/dpa

Tierpark Hellabrunn geschlossen – Zugverkehr kommt teilweise zum Erliegen

Update 2. Dezember, 12.25 Uhr: Der Tierpark Hellabrunn in München bleibt angesichts der starken Schneefälle am Samstag geschlossen. Die Sicherheit auf den Wegen sei beeinträchtigt, hieß es. Die Stadt riet Bürgern, generell Park- und Grünanlagen zu meiden. Auf dem Messegelände entfielen den Angaben nach wegen des eingeschränkten Verkehrs die Messen Heim+Handwerk und Food&Life.

Update 2. Dezember, 11.31 Uhr: Wie eine Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, ist bis Montag mit starken Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs in Süddeutschland zu rechnen. Der Münchner Hauptbahnhof sei den ganzen Samstag lang nicht anfahrbar.

Am Pep in Neuperlach türmen sich stattliche Schneemassen. © Matkovic

Update 2. Dezember, 11.17 Uhr: Neue Kunde aus dem Erdinger Moos. Die Sperrung des Flugbetriebes am Münchner Flughafen ist wegen starker Schneefälle bis Sonntag um 6.00 Uhr verlängert worden. Das teilte ein Flughafen-Sprecher am Samstagvormittag mit.

Update 2. Dezember, 10.21 Uhr: Wegen des starken Schneefalls sind in Bayern mehrere Schlösser für Besucher geschlossen worden. Das gelte für Schloss Linderhof in Ettal (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sowie für die Schlösser auf der Herreninsel im Chiemsee, sagte am Samstag Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, in München. Nicht betroffen ist Schloss Neuschwanstein nahe Füssen im Allgäu. Dort fänden gebuchte Führungen statt.

Beschädigungen durch Dachlawinen: Christkindlmarkt in München geschlossen

Auch die Münchner Residenz bleibe vorübergehend geschlossen, so Schreiber. Das gelte auch für den Weihnachtsmarkt im Innenhof der Anlage. Dort seien Hütten von Dachlawinen beschädigt worden.

Update 2. Dezember, 9.40 Uhr: Das Schneegestöber zwingt sogar den Rekordmeister in die Knie. Aufgrund der Wetter-Turbulenzen wurde das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin (15.30 Uhr) abgesagt. Grund für den Schritt seien die verkehrsbedingten Einschränkungen in München – über die Sie sich in diesem Ticker ausführlich informieren können.

Update 2. Dezember, 9.23 Uhr: Auch die Münchner Polizei appelliert nochmals eindringlich an die Bewohner der Landeshauptstadt: „Nach den starken Schneefällen bitten wir, auf unnötige Fahrten zu verzichten, bis die Räumdienste die Straßen freigeräumt haben.“ Winterreifen seien heute absolut unabdingbar.

Update 2. Dezember, 8.46 Uhr: Derzeit ist der Zugbetrieb in allen fünf Netzen (Chiemgau-Inntal, Berchtesgaden-Ruhpolding, Oberland, Ammersee-Altmühltal, Ostallgäu-Lechfeld) der Bayerischen Regiobahn (BRB) eingestellt. In der Nacht sei es zu Schäden an den Oberleitungen, Weichenstörungen sowie Bäumen im Gleis gekommen. Die Sperrungen müssten noch bis mindestens 12 Uhr aufrechterhalten werden, erklärte die BRB.

MVG verkündet für München: „Betrieb für heute leider eingestellt“

Update 2. Dezember, 8.23 Uhr: „Verehrte Fahrgäste“, schreibt die MVG, „der Betrieb bei Bus und Tram sowie S-Bahn ist witterungsbedingt aus Sicherheitsgründen für heute leider eingestellt.“ Bei der U-Bahn könne es zu Ausfällen und gewaltigen Beeinträchtigungen kommen. Nach Infos der Bahn fallen im Fernverkehr die Verbindungen von der bayerischen Landeshauptstadt nach Salzburg, Innsbruck, Nürnberg, Stuttgart und Lindau aus. Die Bahn gehe davon aus, dass die Einschränkungen den ganzen Samstag andauern würden. „Wir empfehlen, Reisen von und nach München zu verschieben“, sagte die Sprecherin.

München versinkt im Schneegestöber: Bilder aus Stadtviertel belegen das ganze Ausmaß Fotostrecke ansehen

Update 2. Dezember, 7.54 Uhr: Aufgrund der anhaltenden Schneefälle ist der Flugverkehr am Münchner Airport bis 12 Uhr komplett eingestellt. Passagiere seien angehalten, bei der fraglichen Airline aktuelle Informationen bezüglich ihrer Verbindungen zu erfragen.

Schnee-Chaos in Bayern – und neue Warnungen des DWD

Update 2. Dezember, 7.23 Uhr: Die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes leuchtet für Bayern zur Stunde in Signalfarben. In München und südlich davon ist sie tiefrot eingefärbt. Es gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Schneefällen. In südlichen Landkreisen wie Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz seien bis Samstagabend Neuschneemengen von bis zu 40 Zentimeter möglich.

In der explizit formulierten DWD-Warnung heißt es: „Straßen können stellenweise unpassierbar sein. Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“

Update 2. Dezember, 6.44 Uhr: Zu einem schweren Unfall ist es im winterlichen Bayern auf der A8 gekommen. Umfangreiche Bergungsmaßnahmen waren die Folge, nachdem ein Lkw umgekippt war. Der Fahrer sei „aufgrund nicht an die äußerst winterlichen Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit“ ins Schleudern geraten, hieß es vonseiten der Einsatzkräfte.

Wetter-Chaos in München: Menschen müssen in Zügen übernachten

Ursprungsmeldung:

München – Schnee und Eis haben auf den Straßen und bei der Bahn im Süden Bayerns für Chaos gesorgt. Zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München mussten in der Nacht zum Samstag (2. Dezember) gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.

Wetter-Chaos in Bayern: Menschen müssen in Zügen übernachten

Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde zunächst eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Auch U-Bahnen, Busse und Trams fuhren in der bayerischen Landeshauptstadt zunächst nicht mehr. Ganz Deutschland hält derzeit eine „5b-artige Wetterlage“ in Atem.

Auf den Straßen in Bayern gab es zahlreiche Unfälle – bei den meisten blieb es bei Sachschäden. Laut Deutschem Wetterdienst bleibt es zunächst bei dem winterlichen Wetter. Erwartet werden im Süden bis zum Nachmittag andauernde, teils kräftige Schneefälle. Zwischen München-Pasing und Fürstenfeldbruck, zwischen Tutzing (Landkreis Starnberg) und Weilheim in Oberbayern sowie zwischen Neukirchen und Vilseck (beides Landkreis Amberg-Sulzbach) mussten Züge wegen umgestürzter Bäume an den Bahnhöfen stehen bleiben. Schienenersatzverkehr könne aufgrund der witterungsbedingten Lage auf den Straßen nicht angeboten werden, hieß es weiter.

Zugverkehr von und nach München eingestellt

Es müsse mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden. Wie ein dpa-Reporter berichtete, musste in den frühen Morgenstunden ein Zug aus Stuttgart kommend am Ulmer Hauptbahnhof zum Hotel-Zug umfunktioniert werden. Auch am Münchner Hauptbahnhof stellte die DB einen Zug für gestrandete Fahrgäste bereit. Wie viele Züge ihre Fahrten vorerst abbrechen mussten, war laut einer Sprecherin der DB zunächst unklar.

In weiten Teilen Bayerns hat es in der Nacht auf Samstag heftig geschneit. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei im Freistaat berichtete von zahlreichen kleineren Unfällen auf den Straßen. In Oberbayern, Niederbayern, Mittelfranken und Schwaben blieb es jedoch vorwiegend bei Blechschäden und Leichtverletzten. Vor allem in Schwaben mussten kleinere Straßen wegen umgestürzter Bäume zunächst gesperrt werden.

Bitte an Menschen in Bayern: „Wer Zuhause nicht verlassen muss, sollte dort bleiben“

Am Samstagmorgen wandte sich das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit einer expliziten Bitte an Bayerns Bürger: „Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Räumdienste sind für SIE im Dauereinsatz. Die Beseitigung von Verkehrshindernissen wird zumindest bis in den späten Vormittag andauern. Meiden Sie Nebenstraßen und Waldstücke. Wer nicht sein Zuhause verlassen muss, sollte am Vormittag dort bleiben.“

Bei Unfällen oder Pannen werde es zu Verzögerungen kommen, was die eintreffende Unterstützung der Retter angeht.