DWD-Alarmstufe rot in Bayern wegen Dauerregen: Landratsamt ruft nach Unwetter Katastrophenfall aus

Von: Felix Herz

Mit lautem Tosen und einer Menge Regen endet der Hochsommer 2023. So warnt der Deutsche Wetterdienst auch am Sonntag vor „ergiebigem Dauerregen“.

Update vom 27. August, 17 Uhr: Während auf der einen Seite die Dauerregen-Warnungen für Bayern laufen, ist man im Freistaat auch weiterhin mit den Nachwirkungen der Unwetter vom Samstag beschäftigt. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat nun in Folge der schweren Unwetterschäden für Bad Bayersoien den Katastrophenfall ausgerufen. In der Gemeinde habe sich am Samstag ein heftiges Unwetter mit Sturm und massivem Hagel mit einer Korngröße von bis zu acht Zentimetern ereignet, teilte die Behörde am Sonntag mit. 80 Prozent der Gebäude in dem Ort seien schwer beschädigt worden.

Nach Unwetter am Samstag: Katastrophenfall für Gemeinde ausgerufen

Für die Gemeinde wurden den Angaben zufolge Notdächer angefordert. „Das Ende des Einsatzes ist noch nicht abzusehen und die Kräfte vor Ort haben noch einige schwere Arbeit vor sich“, sagte Landrat Speer am Sonntag.

Erstmeldung vom 27. August: München – Nass, kalt und stürmisch – der Hochsommer 2023 endet an diesem Wochenende mit Pauken und Trompeten. Am Freitag, 25. August, ging es los mit den ersten Gewittern, am Samstag, 26. August, krachte es dann richtig. Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun, unzählige Schäden sind entstanden – und die Meteorologen warnen weiter: Auch am Sonntag, 27. August, beruhigt sich die Wetterlage nicht.

„Ergiebiger Dauerregen“ in Bayern – Zweithöchste DWD-Warnstufe erreicht

Für den gesamten Südwesten Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagnachmittag vor „ergiebigem Dauerregen“. Betroffen von der zweithöchsten Warnstufe, die der DWD hier ausruft, sind folgende Landkreise:

Unter-, Ober- und Ostallgäu

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Starnberg

Bad Tölz Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Für diese Landkreise gibt der DWD aktuell eine „amtliche Unwetterwarnung“ heraus. Die Meteorologen schreiben: „Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 80 l/m² und 120 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 160 l/m² erreicht.“ Dabei handelt es sich um Warnstufe 3 von 4.

Für zahlreiche Landkreise im Süden und Osten Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst am Sonntagnachmittag vor Dauerregen. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

Für zahlreiche weitere Landkreise im Süden, Osten und in der Mitte Bayerns rund um München warnt der DWD zudem vor Dauerregen (Warnstufe 2 von 4). Die Warnungen gelten allesamt noch bis Dienstag, 29. August.

Dauerregen in Bayern – auch der Hochwassernachrichtendienst warnt

Mit dem vielen Regen geht auch zwangsläufig eine Warnung vor Hochwasser einher. Immerhin – für die Menge an Regen, die derzeit runterkommt, ist die Lage vergleichsweise ruhig. Es gibt aber eine „Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen für Stadt Ingolstadt, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm“.

Land unter bereits am Samstag, 26. August, im Chiemgau. Doch auch am Sonntag soll es noch anhaltend regnen, der DWD warnt – auch vor Hochwasser. © Rolf Poss / IMAGO

Zudem gibt es eine „Vorwarnung Hochwassergefahr“ für Stadt und Landkreis Rosenheim sowie Mühldorf am Inn. So ist also nicht mit weiteren schweren Gewittern zu rechnen, der anhaltende Dauerregen wird den Menschen in Bayern aber wohl vorerst erhalten bleiben. (fhz)

