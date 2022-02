Aldi: Absurder Warnhinweis in Münchner Filiale - „Du stehst auf Ärger am Valentinstag?“

Von: Katharina Haase

Schöne Geschenke zum Valentinstag - wer wünscht sie sich nicht? In einer Aldi-Filiale im Süden Münchens hat man sich nun offenbar einen Scherz erlaubt.

München - Für die einen ist es der höchste Feiertag der Liebe, für andere eine reine Kommerzveranstaltung - der Valentinstag. Seit die US-Amerikaner das Brauchtum, den Tag der Liebe am 14. Februar zu begehen, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland brachten, hat sich der Trend immer weiter manifestiert. Viele Paare nutzen den Tag tatsächlich, um sich auf ihre Gefühle füreinander zu besinnen und gemeinsame Zeit zu verbringen. Dazu gehören oft auch kleine Geschenke, bei denen vor allem Blumen und Pralinen hoch im Kurs stehen.

Scherz zum Valentinstag - Kunde postet lustiges Bild aus Aldi-Filiale

Dass man(n) sich mit dem falschen Geschenk womöglich aber auch Ärger mit seiner Liebsten einhandeln kann, darauf machte nun offenbar eine Filialie des Discounters Aldi humorvoll aufmerksam. Der Twitter-User Somin Fleischer postete am Samstag, 12. Februar, ein Bild aus einer Aldi-Filiale im Stadtteil München*-Giesing. Zu sehen ist darauf ein Aldi-typischer Aufsteller, voll bepackt mit Pflege-Produkten für Frauen. Auch „Anti Aging“- und „Revital“- Gesichtscreme gehören zum Sortiment.

An dem Aufsteller hängt ein Zettel mit der Aufschrift: „Du stehst auf Ärger am Valentinstag? Wähle etwas aus diesem Tisch und der Ärger ist vorprogrammiert.“ Unter dem Warnhinweis ist zu lesen: „Kleiner Scherz. Filialie Giesing wünscht Happy Valentine.“ Offenbar hatte ein besonders humorvoller Mitarbeiter sich hier einen kleinen Scherz erlaubt - oder doch gleich einen gekonnten Werbe-Clou?

„Ärger vorprogrammiert“: Aldi-Filiale warnt Käufer vor zweifelhaftem Valentins-Geschenk

So oder so, das Schild erfüllt seinen Zweck und sorgt für einige Lacher. Auch die User im Netz sind begeistert. So lautet etwa eine Antwort unter dem Tweet „Aldi wird witzig. Jetz‘ isses soweit“. Ob das Schild wirklich echt ist, konnte von der Redaktion zunächst nicht bestätigt werden. Jedoch deutet auch nichts auf einen Fake hin. Bleibt zu hoffen, dass die Kunden sich den Aldi-Tipp auch zu Herzen genommen haben. Ansonsten dürfte in einigen Münchner Wohnungen der Haussegen am Montag gewaltig schief hängen.*tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA