Nach dem Tod der kleinen Alexandra (6): Jetzt wird der Pistenchef angeklagt

An dieser Stelle im Skigebiet am Wilden Kaiser passierte der tödliche Unfall.

Nach dem tödlichen Skiunfall der kleinen Alexandra (6) aus München ist der Pistenchef des Skigebiets Wilder Kaiser in Österreich wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Das Kind war während eines Skikurses tödlich verunglückt.

Söll/München - Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag einen Bericht des ORF Tirol. Der Prozess wird am 23. Mai am Bezirksgericht Kufstein stattfinden.

Das Kind war gegen eine Schneekanone gefahren und hatte tödliche Kopfverletzungen erlitten. Laut Gutachten war die Schneekanone zwar mit einem Absperrzaun gesichert, der aber nicht geeignet war, eine Kollision zu verhindern. „Wären Anprallmatten oder Schaumstoffmatten angebracht gewesen, wäre der Unfall laut dem Sachverständigen vermutlich weit weniger schlimm ausgegangen“, sagte der Staatsanwalt. Dem Pistenchef droht bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe.

dpa