„Genusswelt hinter Gittern“: Neues Gastro-Imperium für Schuhbeck?

+ © imago/ANE Edition/Lindenthaler Hinter Gittern könnte Alfons Schuhbeck neue Geschäftsfelder erschließen, rät der Flaucherfranzl. © imago/ANE Edition/Lindenthaler

Als Starkoch hinter Gittern verschenkt? tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl weiß genau, wie Alfons Schuhbeck von einem Freiheitsentzug profitieren könnte.

Jetzt kann der Fonse zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist! Beim anstehenden Gefängnisaufenthalt bietet sich Bayerns Gastropapst die einmalige Möglichkeit, ein neues Imperium zu errichten. „Schuhbecks Genusswelt hinter Gittern“: tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl sieht den Slogan schon vor sich.

Um zahlungskräftige Dinnergäste zu bewirten, könnte der Fonse beheizte Zelte im Gefängnishof aufstellen lassen. Während er der bayerischen Prominenz den Ingwer um die Ohren haut, sorgen die talentiertesten Fassadenkletterer der JVA für akrobatische Untermalung. Frisch aus dem Steinofen kommt die Pizza „Vier Lebenszeiten“, zum Gruß aus der Küche die „schwedischen Sardinen“. Wie man eine Eventgastronomie aufzieht, hat Schuhbeck mit dem „teatro“ hinlänglich bewiesen.

Ein in Landsberg inhaftierter Steuerprüfer soll bereits begonnen haben, ein „bombensicheres“ Abrechnungssystem für die „Genusswelt hinter Gittern“ zu entwickeln.

Neues Gastro-Imperium für Alfons Schuhbeck im Gefängnis? Mithäftlinge werden ihn lieben

Für den Betriebsfrieden hinter Gittern sollte der 73-Jährige eine tragende Rolle spielen. An Weihnachten könnte der Starkoch höchstpersönlich das Ganserl in den Gefängnisofen schieben, in der Kantine seine berüchtigten Bratkartoffeln reichen. Denkbar wäre, den JVA-erprobten und mit dem Starkoch befreundeten Ehrenpräsidenten eines Münchner Fußballvereins an den Wurstgrill zu stellen.

Die Mithäftlinge werden Schuhbeck lieben. Klärt er sie über die Heilkraft der Gewürze auf, verlassen sie das Gefängnis nicht nur als bessere, sondern auch als gesündere Menschen. Profitieren würde der gesamte Freistaat. Resozialisierung im Fonse-Style.

Resozialisierung im Schuhbeck-Style: Erkocht er sich in München neuen Stern?

Das von einem Privatsender begleitete Show-Cooking in der Fonse-Zelle würde dem neuen Gastro-Imperium eine weitere Einnahmequelle bescheren. Bewährt sich das Konzept in der JVA Landsberg, könnte Schuhbeck seine kulinarische Renaissance auf renommiertere Gefängnisse ausweiten. Ob er in der „St.-Adelheim-Tenne zu München“ seinen nächsten Stern erkocht?

Lebt der findige Fonse hinter Gittern seinen Geschäftssinn aus, würde er zum Wegbereiter eines einzigartigen Projekts. Nicht zum ersten Mal in seinem Leben. Der Flaucherfranzl kann es gar nicht erwarten, „Schuhbecks Knastgewürz“ über seine Bratkartoffeln zu streuen.

