Alfons Schuhbeck: Heute Tag der Entscheidung für den Star-Koch - Urteil anfechten oder Haft-Antritt?

Von: Andreas Thieme

Teilen

Alfons Schuhbeck muss für drei Jahre und zwei Monate hinter Gitter. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Heute wird es noch einmal spannend im Fall von Alfons Schuhbeck (73). Das Landgericht hatte den Star-Koch zu drei Jahren und zwei Monaten Haft wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Bis heute um Mitternacht kann er sein Urteil anfechten - wenn nicht, muss er ins Gefängnis.

München - Er hat 2,3 Millionen Steuern hinterzogen. Doch wann muss Alfons Schuhbeck ins Gefängnis (73)? Das fragen sich seine Fans, seit der Star-Koch vorige Woche am Landgericht verurteilt worden ist. Drei Jahre und zwei Monate Haft lautete der Richterspruch. Doch für Schuhbeck gibt es noch ein letztes Schlupfloch: Rechtlich steht ihm die Möglichkeit zu, sein Urteil anzugreifen. Den Antrag auf Revision kann er bis heute um Mitternacht stellen, dann endet die Einspruchsfrist.

„Bislang wurde keine Revision eingelegt. Auch ein Rechtsmittelverzicht ist bei der Kammer noch nicht eingegangen“, sagt Laurent Lafleur, Pressesprecher am Münchner Oberlandesgericht, auf Anfrage unserer Redaktion. Noch hat Schuhbeck die Revisions-Option also nicht gezogen - ihm bleiben heute dafür nur noch wenige Stunden. Stellt Schuhbeck den Antrag, würde der Bundesgerichtshof seinen Fall neu prüfen mit Blick auf mögliche Rechtsfehler im Urteil. Werden diese festgestellt, müsste der Prozess am Landgericht wiederholt werden - jedoch an einer anderen Strafkammer. Verzichtet Schuhbeck, müsste er demnächst die Haft antreten.

Wie mittlerweile aus seinem Umfeld zu hören ist, wird der Star-Koch diese Option vermutlich aber nicht ziehen. Er hatte bereits im Prozess erklärt, er habe Fehler gemacht und wolle nun „die volle Verantwortung tragen“. Entsprechend könnte es dazu kommen, dass Schuhbeck sein Urteil vom Landgericht akzeptiert und dann ins Gefängnis muss. Für heute Nachmittag haben seine Anwälte Sascha König und Markus Gotzens bereits eine Erklärung angekündigt - deren Ergebnis ist aber noch völlig offen.

Alfons Schuhbeck: Revisionsfrist läuft um Mitternacht ab - abends tritt er im teatro auf

Das teatro in Riem ist von dem Steuervorfall nicht betroffen, Schuhbecks Name wurde dort aus dem Programm gestrichen © People Picture /Jens Hartmann

Über das lange Wochenende hatte Schuhbeck sich intensiv mit seinen Anwälten beraten. Sie hatten schon direkt nach dem Urteil vor einer Woche angekündigt: „Wir werden das Urteil nun prüfen und mit dem Mandanten in den kommenden Tagen besprechen, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen.“ Heute wird diese Entscheidung nun bekannt gegeben werden. Bis Mitternacht hat Schuhbeck theoretisch dafür Zeit. Seine Erklärung wird aber schon früher erwartet.

Denn: Am Abend hat der Star-Koch auch einen großen Auftritt im teatro. Dort läuft die Premiere im Riemer Spiegelzelt mit etlichen Prominenten. Schuhbeck hat dort das Menü für die Gäste kreiert, seinen Namen hat die Betreiberfamilie Zipse vorige Woche nach der Verurteilung aber aus dem Programm gestrichen: Statt Schuhbecks teatro heißt es jetzt nur noch teatro. „Ja, er tritt auf“, bestätigt Marketingleiterin Christine Gradic.