Nächster Schicksalsschlag für Alfons Schuhbeck: Star-Koch muss Privat-Insolvenz anmelden

Von: Lucas Sauter-Orengo

Alfons Schuhbeck wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. © Matthias Balk/dpa

Kurz vor Haftantritt: Star-Koch Alfons Schuhbeck muss Privat-Insolvenz anmelden. Das wurde am Mittwoch (5. Juli) in München bekannt gegeben.

München - Nächster Schicksalsschlag für Alfons Schuhbeck. Der Star-Koch wartet derzeit auf seinen Haftantritt, in einem Gespräch mit der tz verriet er erst kürzlich, dass er täglich an die Zeit im Gefängnis denke. Doch damit nicht genug: Wie am Dienstagnachmittag öffentlich wurde, muss der 74-Jährige Privat-Insolvenz anmelden.

Wie Insolvenzverwalter Rolf G. Pohlmann gegenüber der BILD erklärt, hatte das Finanzamt München bereits im Dezember des vergangenen Jahres einen Insolvenzantrag gestellt. „Herr Schuhbeck versuchte über seine Anwälte, diesen Antrag wegzubekommen und die Forderungen des Finanzamtes zu begleichen. Dies ist ihm nicht gelungen,“ so Pohlmann weiter. Die Folge: Am Mittwoch Mittag (5. Juli) wurde wegen Zahlungsunfähigkeit das Insolvenzverfahren am Amtsgericht München eröffnet.

Nachdem Schuhbeck bereits davon gesprochen hatte, den immer näher rückenden Haftantritt sehr präsent zu haben, ist das nun der nächste schwere Schlag für den prominenten Koch.