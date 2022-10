Alfons Schuhbeck: Urteil im Strafverfahren steht bevor - Muss der Münchner Star-Koch ins Gefängnis?

Von: Andreas Thieme

Der Koch und Unternehmer Alfons Schuhbeck steht in München vor Gericht. © Sven Hoppe/dpa

Es ist der Schicksalstag für den Münchner Starkoch: Am Donnerstag entscheidet sich, ob Alfons Schuhbeck (73) wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ins Gefängnis muss. Das Landgericht will in dem spektakulären Prozess das Urteil sprechen.

München - Rund zwei Monate früher als ursprünglich terminiert, wird nun schon ein Urteil fallen. Denn: Nachdem Alfons Schuhbeck ein weitgehendes Geständnis abgelegt hat, hielt das Gericht eine umfangreiche Beweisaufnahme nicht mehr für nötig. „Ich habe einiges falsch gemacht“, sagte Schuhbeck. Und: „Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin.“

Die Staatsanwaltschaft wirft Schuhbeck vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im Orlando und den Südtiroler Stuben am Platzl hinterzogen haben soll.

München: Alfons Schuhbeck soll Steuern in Höhe von 2,3 Millionen Euro hinterzogen haben

Schuhbeck hat zugegeben, „die Möglichkeit zur Umsatzreduktion immer wieder benutzt“ und Gelder aus der Kasse entnommen zu haben. Die Angaben seines mitangeklagten ehemaligen IT-Fachmanns, der seinen Chef schwer belastet hatte, seien „im Großen und Ganzen richtig“. „Schnell, schnell, zack, zack und weg“, beschrieb Schuhbeck das Löschen von Umsätzen am Computer.

Auch in den Südtiroler Stuben seien fehlende Rechnungsnummern im Kassensystem „auf Computermanipulationen zurückzuführen, für welche letztendlich ich verantwortlich bin“, sagte der Gastronom, der inzwischen Insolvenz für seine Restaurants und Unternehmen hat anmelden müssen. „Es gibt keinen fremden Dritten, der hierfür verantwortlich ist.“

Steuer-Prozess in München: Star-Koch Schuhbeck drohen sogar mehrere Jahre Haft

Jetzt geht’s um seine Freiheit. Schuhbeck sagt: „Mir ist bewusst, dass mir Gefängnis droht. Diese Vorstellung macht mir Angst.“ Denn nach dem Geständnis stellt sich wohl nicht mehr die Frage, ob Schuhbeck verurteilt wird, sondern wie hoch seine Strafe ausfällt. Denn nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes von 2012 droht ab einer Summe von einer Million Euro an hinterzogener Steuer Haft ohne Bewährung.

Unabhängig vom Urteil hat der Prozess bereits berufliche Konsequenzen für Schuhbeck. Der Bayerische Rundfunk hat seine Kochsendungen wegen des Verhandlungsverlaufs vorerst aus dem Fernseh-Programm genommen. Aktuell seien zudem keine weiteren BR-Produktionen mit ihm geplant.