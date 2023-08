„Aliens?“: Netz rätselt über seltsame Lichtsäule mitten in München

Von: Thomas Wunder

Eine blaue Lichtsäule über München sorgte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für Wirbel im Netz. An dem Schauspiel sind aber keine Aliens Schuld, sondern ein Konzert im Olympiastadion.

München – Steht eine Alieninvasion bevor? In der Nacht auf Donnerstag war über dem Olympiagelände eine gigantische blaue Lichtsäule zu sehen. Im Internet sorgte der ungewöhnliche Anblick für wilde Spekulation. Jetzt ist klar, hinter dem Spektakel steckt keine unheimliche Begegnung der dritten Art, sondern ein kanadischer Popstar.

Beeindruckend sehen die Schnappschüsse dennoch aus. Ein Nutzer teilte das Bild auf Twitter und stellte die Frage, ob Aliens jetzt wirklich real sein. Auf dem Bild ist neben der blauen Säule auch der Olympiaturm zu erkennen, der neben dem riesigen Lichtstrahl geradezu winzig wirkt.

Aliens? Nein! Bloß der kanadische Musiker „The Weeknd“. © Reddit / Twitter

Spekulationen über Lichtsäule auf Reddit: Aliens, Gondor oder Mr. Bean?

Auf Reddit wurden ebenfalls mehrere Fotos des Lichtstrahls geteilt. Auch hier erfreute sich die Alien-Theorie großer Beliebtheit. Die Reddit-Nutzer stellen aber noch andere Vermutungen in den Raum. In Anspielung auf „Herr der Ringe“ schreibt einer: „Die Leuchtfeuer wurden entzündet. Gondor ruft um Hilfe.“ Ein anderer vermutet, dass München eine Rolle in Star Trek anstrebt. Ein weiterer Nutzer schreibt: „Das letzte Mal, als ich dieses Licht gesehen habe, fiel Mr. Bean auf die Erde.“

Einige hatten auch Trumpf im Verdacht. Das Technologieunternehmen feierte sein 100-jähriges Bestehen mit einem zehn Kilometer hohen Laserstrahl über dem Hauptsitz im baden-württembergischen Ditzingen. Dieser war in bis zu 40 Kilometer Entfernung noch zu sehen und löste ebenfalls Diskussionen in den sozialen Medien aus.

Das steckt wirklich hinter der Lichtsäule

Die wahre Geschichte hinter dem Licht hat leider weder mit Aliens noch mit Hobbits zu tun. Verantwortlich für den ungewöhnlichen Anblick war der R&B-Sänger „The Weeknd“, der am Freitagabend ein Konzert im Olympiastadion gab. Im Vorfeld des Auftritts wurde die Lichtanlage getestet, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Das bestätigte gegenüber t-online auch ein Sprecher der Polizei.