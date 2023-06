Flaschenpost sorgt für Freude in München: „Bonbons gerne gegessen“ – Absender per Zettel gesucht

Von: Lukas Schierlinger

Benedikts Flaschenpost fischte ein Ehepaar aus der Würm. © imago/Westend61/Screenshot Instagram

Mit einer Flaschenpost hat Benedikt aus München einem Paar eine große Freude bereitet; das konnten Passanten einer Zettelbotschaft entnehmen.

München – „Wenn du den Zettel liest, gerne anrufen“, erging die Aufforderung samt Telefonnummer an den (vermutlich) kleinen Benedikt. Anfang Mai hatte der Münchner in die Pasinger Würm eine Flaschenpost mit „süßer Überraschung“ geworfen. Ein Ehepaar fand die Botschaft einige Kilometer weiter und informierte darüber auf einem Aushang, den auch die Instagram-Seite notesofgermany über einen Monat später mit ihren Followern geteilt hat.

Flaschenpost sorgt für Freude in München: „Bonbons gerne gegessen“

„Lieber Benedikt, deine Flaschenpost haben wir in Allach in der Würm gefunden und die Bonbons gerne gegessen“, schrieb das Paar auf dem im Münchner Westen platzierten Zettel. Als Funddatum wird der 7. Mai genannt. Knapp eine Woche, nachdem Benedikt seine Flaschenpost offenbar in den Fluten der Würm versenkt hatte. Warum die Entdeckung das Ehepaar besonders gerührt hatte, erfuhren Passanten und Instagram-Nutzer auch: „Wir sind Großeltern.“

Ob es noch im Mai zu einem Austausch zwischen Benedikt und dem glücklichen Finderpaar gekommen ist, geht aus dem Beitrag leider nicht hervor. Dennoch haben ihn bereits (Stand 13. Juni, 13 Uhr) über 300 User mit einem „Gefällt mir“ markiert. Einer Nutzerin erscheint die Botschaft reichlich „süß“, obwohl die Flasche „einfach nur drei Kilometer weiter“ aus der Würm gefischt worden sei.

Die Würm fließt durch „stark besiedeltes Gebiet mit entsprechendem Verbau“

Die Würm ist ein etwa 35 Kilometer langer Abfluss des Starnberger Sees. „Im Oberlauf durchquert sie das Leutstettener Moos. In etwas schnellerem Lauf passiert sie das idyllische Mühltal und die Wälder bis Gauting. Im weiteren Verlauf führt die Würm durch mehr oder minder stark besiedeltes Gebiet mit entsprechendem Verbau“, informiert das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) über die Charakteristik des Flusses.

